Regionali con vista sul 'campo largo'? Intanto Giani non nega il 'bis': "Mio lavoro apprezzato. Contano i programmi"

Mentre si parla di 'campo largo' a sinistra, il presidente della regione Eugenio Giani non entra nel merito politico, ma intanto mette sul tavolo una sua candidatura bis: "Io sono molto contento dei dibattito che c'è stato in questi giorni, per essere il presidente uscente io non mi sento parte del dibattito perché io sto seguendo tutti gli aspetti amministrativi. Io curo il buon governo della Toscana, ma guardando dall'esterno mi sembra che ci sia apprezzamento del lavoro che faccio".

"Prima bisogna discutere sui programmi - ha aggiunto Giani - e poi, è evidente, io sono al secondo mandato. Se c'è una convergenza dei programmi, si passa alla fase successiva".