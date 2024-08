Miss eleganza si elegge il 13 agosto nello scenario di Castellina in Chianti

È uno dei titoli più prestigiosi della rassegna di bellezza, una fascia che ha fatto la storia perché in campo nazionale ha aperto le porte dello spettacolo a chi lo ha vinto.

Siamo a livello toscano ma l’appuntamento del prossimo martedì prossimo 13 agosto è di quelli prestigiosi. Si decreta un titolo regionale satellite che di solito viene vinto da una ragazza che poi sarà tra le favorite per l’appuntamento più atteso, quello di Miss Toscana del 1° settembre a Castelfiorentino.

Per assegnare Miss Eleganza Toscana la kermesse della bellezza sbarca a Castellina in Chianti, incantevole borgo in quella campagna senese che tutto il mondo ci invidia. L’appuntamento come si diceva è martedì prossimo con inizio alle ore 21.

L’assegnazione di Miss Eleganza è nel quadro della rassegna “Calici di stelle” che va in scena dal 9 al 14 agosto in questa zona così suggestiva, che è anche una delle capitali italiane della produzione del vino.

Nell’ambito della stessa serata verrà presentata la nuova squadra di calcio femminile del Castellina in Chianti.

Le circa 25 ragazze in gara saranno presentate da Raffaello Zanieri che da anni accompagna le miss in questo loro viaggio per la Toscana.

Da parte dell’agenzia Syriostar un grande ringraziamento all’amministrazione comunale di Castellina in Chianti che ha fortissimamente voluto questo appuntamento è anche a Cristina Cellai che ha dato un contributo importante per l’allestimento dell’evento. Cristina è una manager di spettacolo di successo, dopo aver ottenuto uno splendido secondo posto a Miss Italia nel 1998. Nei giorni scorsi a Siena ha co-condotto la serata di semifinale alla Fortezza.

Per la serata di Castellina in Chianti non sono previsti tavoli, ma dei posti seduti che si possono prenotare allo 0577/742090

