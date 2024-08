Un successo la Fiera di Sant'Ermolao 2024, la giunta comunale già al lavoro per il 2025

La Festa di Sant’Ermolao 2024 ha animato Calci da venerdì 2 a lunedì 5 Agosto, anche grazie ad una formula che è andata affinandosi negli ultimi anni: offerta di spettacoli diversificati, tante sinergie, attività per bimbi, gastronomia e mercatini. Sono state davvero tantissime le persone che nelle quattro serate di festa hanno popolato il paese. Oltre ai banchi della fiera, calcesani e non hanno potuto trovare una mostra-mercato di artigianato, due mostre di esposizioni artistiche, un’area street-food, il luna-park e, per i più piccoli, laboratori didattici e di lettura e anche l’asino Pippo. Principale attrattiva gli spettacoli serali, gratuiti, in piazza Garibaldi, di 80 Trash Party, Alessandro Paci e Kagliostro, Filarmonica “G.Verdi” di Calci e Dj Steve Martin.

“Fiera di Calci, il successo non è più una sorpresa”, commenta con grande soddisfazione la conclusione della Fiera di Sant'Ermolao il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli. Che aggiunge: "Doverosi i ringraziamenti al sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, che da sempre ha creduto al rilancio di questo importante evento del territorio. La Fiera di Calci cresce e migliora di anno in anno, un modello e un esempio per altri comuni, la dimostrazione che con investimenti e buone idee si possono raggiungere straordinari. Come associazione siamo orgogliosi di far parte di questo evento".

Bilancio sicuramente positivo dell'edizione 2024 della fiera di Sant'Ermolao anche per Confesercenti, con il suo responsabile Daniele Benvenuti: “Tanta gente che ha affollato il borgo della Valgraziosa a testimonianza di come sia stata indovinata la programmazione di eventi che hanno coinvolto anche le attività commerciali. Adesso pensiamo all'edizione 2025 pronti a discutere con l'amministrazione eventuali possibilità di migliorare ulteriormente la parte strettamente mercatale”.

La giunta comunale ringrazia l’amministrazione precedente, gli uffici e i tecnici del Comune, il Centro Commerciale Naturale di Calci ed in particolare tutte le attività commerciali in sede fissa che hanno aderito arricchendo l'offerta, Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana, l’Unità Pastorale della Valgraziosa e le numerose associazioni che hanno contribuito, attraverso una preziosa sinergia, alla realizzazione della Fiera 2024: Misericordia di Calci, Arte Donna, Circolo Arci La Pieve, ‘N groppa ar ciuo, Metis e Lettura e Cultura in Valgraziosa, Associazione Polizia di Stato di Pisa.

“Sono state 4 serate belle e intense – queste le parole del sindaco, Massimiliano Ghimenti -, durante le quali, peraltro, già sono stati raccolti spunti e idee per la prossima edizione. Possiamo quindi dire che con la nuova giunta, insediatasi da poche settimane, siamo già al lavoro per la Fiera 2025. L’obiettivo è migliorare ancora, stringendo ancora più collaborazioni, valorizzando le attività locali e cercando, in sinergia con le associazioni di categoria, di rilanciare un po' "il mercato della Fiera". Inoltre, grazie all'area parcheggio che presto verrà realizzata in Località San Vito, potremo presentare un luna park più grande e collocato alle porte del paese, dando di fatto in benvenuto alla festa. Questo ci permetterà di ridisegnare un po' i tracciati e sperimentare nuove azioni. Insomma, lavoreremo per fare ancora meglio negli anni prossimi”.

Fonte: Ufficio Stampa