Viaggiatori internazionali. Prima di partire per le vacanze in aree a rischio vaccinazioni obbligatorie o raccomandate

Se siete in partenza per l'estero, soprattutto se diretti verso mete tropicali o comunque in paesi con standard igienico sanitari inferiori a quelli europei, è necessario informarsi sui rischi e le modalità di prevenzione al fine di evitare di contrarre malattie anche gravi.

Chi vuole intraprendere un viaggio in aree a rischio infatti dovrebbe recarsi in un ambulatorio di medicina del viaggiatore e consultare il proprio medico curante almeno 4-6 settimane prima della partenza. Durante il colloquio verranno raccolte informazioni sui fattori di rischio, sulle vaccinazioni consigliate e obbligatorie, su eventuali farmaci antimalarici da assumere e sulle misure comportamentali da adottare. Un consulto medico specialistico è particolarmente raccomandato a persone con patologie al fine di garantire e tutelare la salute durante il viaggio.

In tutte le Zone dell'Ausl Toscana centro, è attivo un ambulatorio dedicato alla medicina del viaggiatore a cura delle Unità Funzionali di Igiene Pubblica e della nutrizione del Dipartimento della Prevenzione in stretta collaborazione con il Dipartimento delle Professioni Tecnico sanitarie.

Le vaccinazioni per i residenti o i domiciliati nel territorio della AUSL Toscana Centro, si possono prenotare in qualsiasi sede aziendale (di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato) contattando, per un appuntamento, il Call center, al numero unico: 055-545454 (tasto 2 HYPERLINK "https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/numeri-utili/10052-cup-call-center"- orari e giorni).

Coloro che necessitano di effettuare con urgenza la vaccinazione contro la febbre gialla ma non ottengono un appuntamento in tempi idonei (evenienza possibile in periodi di grande richiesta), possono informarsi presso gli Ambulatori degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF e SASN) presso HYPERLINK "https://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/homeUsmafSasn.jsp" \t "_blank"il sito del Ministero.

Per alcune vaccinazioni è previsto il pagamento dei diritti sanitari in base al tariffario regionale e il costo della vaccinazione è riferito alla singola dose e non all’intero ciclo vaccinale. HYPERLINK "https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/dipartimento-della-prevenzione/10590-tariffario-2" Vedi tariffario sul sito

Per consigli e profilassi rivolgersi agli ambulatori di Medicina dei Viaggi per avere informazioni su: rischi sanitari presenti nei diversi Paesi, norme di prevenzione comportamentali, ad esempio relativi a cibi e bevande, punture di insetti, ecc…, profilassi raccomandate e vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.

Questi ambulatori sono autorizzati dal Ministero della Salute a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e a rilasciare il relativo certificato, obbligatorio per l’ingresso in alcuni Paesi; inoltre vengono effettuate tutte le altre vaccinazioni necessarie.

Sul sito dell'Azienda è presente una pagina dedicata e brochure : HYPERLINK "https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/igiene-pubblica-e-della-nutrizione/790-vaccinazioni/10417-ambulatori-per-viaggiatori-internazionali" https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/igiene-pubblica-e-della-nutrizione/790-vaccinazioni/10417-ambulatori-per-viaggiatori-internazionali

L’accesso agli ambulatori è solo su prenotazione CUP e per prenotare non è necessaria la richiesta del medico curante. Il giorno dell'appuntamento portare, se si hanno, eventuali certificati di vaccinazioni o libretti vaccinali e la tessera sanitaria se posseduta.

Sedi per le vaccinazioni e recapiti per informazioni

Empoli – Dipartimento della Prevenzione, centro direzionale - UFC IPN Empoli, via dei Cappuccini 79. Per informazioni

telefono 0571 704565 (martedì e giovedì ore 12.00-13.00)

mailto: medicinadeiviaggi.empoli@uslcentro.toscana.it

Firenze - UFC IPN Fi 1- via di San Salvi 12 (edificio n. 29, piano terra).

Per informazioni telefono: 055 6933756 (mercoledì e venerdì ore 8.30-10.30)

email: vaccinazioninternazionali.firenze@uslcentro.toscana.it

Pistoia – EX-INAM, UFC IPN Pistoia, viale Matteotti 19. Per informazioni orario ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; telefono 0573 352611 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00)

email: certificazionivaccini.pistoia@uslcentro.toscana.it

Prato - Dipartimento della Prevenzione, via Lavarone 3/5 – UFC IPN Prato. Per informazioni telefono 0574 805310 (da lunedì a venerdì ore 8.30-13.00) MAIL HYPERLINK "mailto:certificazionivaccini.prato@uslcentro.toscana.it" certificazionivaccini.prato@uslcentro.toscana.it HYPERLINK ""

Se al ritorno da un Paese a rischio si accusa febbre, diarrea o altri sintomi che potrebbero manifestarsi anche dopo alcuni giorni o settimane della data del rientro, è bene isolarsi e contattare il proprio medico curante o il pronto soccorso, riferendo dell'avvenuto viaggio affinché si possano tempestivamente effettuare i test diagnostici del caso. È, inoltre, utile consultare il sito HYPERLINK "https://www.viaggiaresicuri.it/" www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri.

