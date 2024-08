Laguna Orbetello, cauto ottimismo dal sindaco

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alla crisi dell'ecosistema della laguna di Orbetello. La situazione generale è stabile, con alcune aree in miglioramento. Il servizio di rimozione delle carcasse di pesci morti si sta riducendo e dovrebbe concludersi a breve, poiché non ci sono più accumuli significativi. Le barriere installate nel canale di Ansedonia e il lavoro della protezione civile stanno aiutando a proteggere le coste. Le analisi confermano la balneabilità delle spiagge e il monitoraggio dell'aria è nei parametri. Il sindaco ha inoltre evidenziato il sostegno del Governo e della Regione, che ha stanziato risorse straordinarie per affrontare la crisi.