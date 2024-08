Palio 16 agosto, il programma delle prove a Siena

Si disputeranno in piazza del Campo domani e lunedì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto. I cavalli dovranno essere presentati in piazza del Mercato alle ore 5.30.

Sono ottantuno i cavalli ammessi alle prove regolamentate e nove i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di martedì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2024.

Il programma delle prove regolamentate di domani

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 1. AKIDA – Enrico Bruschelli 1. BIM BUM BAM AA – Antonio Francesco Mula 2. BENITO BAIO AA – Alessandro Cersosimo 2. DIAMANTE GRIGIO AA – Carlo Sanna 3. BENITOS AA – Antonio Francesco Mula 3. DONNA ROSA AA – Francesco Caria 4. CAVEAU AA – Michel Putzu 4. TALE E QUALE – Giosuè Carboni 5. ZENIS – Sebastiano Murtas 5. ZIO FRAC – Enrico Bruschelli 6. CARONTES AA – Andrea Sanna 6. CORALLO SARDO AA – Alessio Bincoletto 7. COCA AA – Salvatore Nieddu 7. DREHEER AA – Federico Guglielmi 8. DOLLARO AA – Nicolò Chiara

TERZA PROVA QUARTA PROVA 1. CANARINU AA – Antonio Francesco Mula 1. CRIPTHA AA – Elias Mannucci 2. CASSIOX AA – Massimo Columbu 2. COMANCIO AA – Andrea Sanna 3. CHIOSA VINCE AA – Federico Fabbri 3. DESIDERATA AA – Giovanni Puddu 4. DEMONI AA – Giovanni Puddu 4. DONRODRIGO AA – Michel Putzu 5. VITZICHESU – Alessio Giannetti 5. DOROTEA DIMMONIA AA – Enrico Bruschelli 6. VOLCAN DE BONORVA – Salvo Cataldo Vicino 6. COMPILATION AA – Federico Guglielmi 7. ZENTILES – Andrea Sanna 7. DOVIZIA AA – Giosuè Carboni

QUINTA PROVA SESTA PROVA 1. BOMBOLINA - Nino Manca 1. BONITAS AA – Alessio Bincoletto 2. BRYAN DE MARCHESANA AA – Alessio Giannetti 2. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi 3. DIOCLEZIANO AA – Federico Fabbri 3. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu 4. DIODORO AA – Michel Putzu 4. ZEURI – Jonatan Bartoletti 5. VOLPINO – Antonio Francesco Mula 5. ZINIAS AA – Antonio Francesco Mula 6. FENOMENALE AA – Rocco Betti 6. BURAN AA – Enrico Bruschelli 7. TRIKKE – Alessandro Cersosimo 7. UNAMORE – Giuseppe Zedde

Le prove regolamentate di lunedì 12 agosto

PRIMA PROVA SECONDA PROVA 1. ACQUA ROSSA AA – Alessandro Columbu 1. BELLA CHI SU SOLE AA – Carlo Sanna 2. ASSUEORO – Jacopo Pacini 2. CARRASEGARE AA – Nino Manca 3. BAILA AA – Mattia Chiavassa 3. DISTINTU AA – Niccolò Francesconi 4. DOLCECOMELANUTELLA AA – Andrea Coghe 4. EBERARDO AA – Alessio Bincoletto 5. DRAPPELLONE AA – Dino Pes 5. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri 6. ESPU AA – Antonio Francesco Mula 6. EPIDEMIC AA – Francesco Caria 7. ETRINTA AA – Francesco Caria 7. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Filippo Belloni 8. GIOIA PURA AA – Giovanni Puddu 8. KING RIO AA – Silvano Mulas

TERZA PROVA QUARTA PROVA 1. BANZAY AA – Mattia Chiavassa 1. CARLITOS WAY AA – Salvo Cataldo Vicino 2. CLEOFE AA – Alessandro Columbu 2. COBALTO DA CLODIA AA – Massimo Columbu 3. DUCE AA – Giovanni Puddu 3. EARL AA – Giuseppe Angioi 4. ENPIRE AA – Nino Manca 4. ECTHELION AA – Giosuè Carboni 5. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Jonatan Bartoletti 5. EROS OROTELLESE AA – Alessio Bincoletto 6. ESTUPENDO ELORD AA – Antonio Francesco Mula 6. ESMERALDA BAIA AA – Filippo Belloni 7. ESTROSA AA – Alessandro Cersosimo 7. ESPERANCE AA – Diego Minucci 8. MORESCO AA – Michel Putzu

QUINTA PROVA 1. CORINNE CLAR AA – Federico Fabbri 2. DADA AA – Mattia Chiavassa 3. DIOSU DE CAMPEDA AA – Giovanni Puddu 4. ERITREA AA – Filippo Belloni 5. ESMERALDA ELITE AA – Nino Manca 6. EUSKALDI AA – Jonatan Bartoletti 7. TEMPESTA BLU AA – Matteo Rivola

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa