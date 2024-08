Università per Stranieri di Siena, il rettore Montanari: "Problemi con i rifugiati pakistani"

Il rettore dell'università per stranieri di Siena Tomaso Montanari ha scritto a tutti i soggetti istituzionali che si occupano dell’accoglienza dei pakistani: sindaco, questore, prefetto, cardinale, Asl e associazioni di volontariato.

"Vi scrivo – si legge nella lettera pubblicata su La Nazione – per mettervi a conoscenza delle molteplici segnalazioni che ci sono pervenute in seguito all'utilizzo scorretto, da parte dei rifugiati pakistani, degli spazi della sede dell'Università per Stranieri di Siena di via dei Pispini, messi a disposizione per la loro partecipazione ai corsi di lingua italiana, organizzati gratuitamente dall'ateneo".

"Le problematiche non riguardano solo l'uso improprio dei servizi e degli spazi – prosegue il rettore – ma anche casi spiacevoli di comportamenti indecorosi nei confronti di chi lavora presso l'ateneo e nei confronti delle studentesse e degli studenti che frequentano le lezioni".

"Purtroppo, ci è stato segnalato che situazioni sgradevoli si sono verificate anche presso la mensa di Sant'Agata - scrive ancora Montanari - dove i rifugiati pakistani consumano il pasto serale ed il costo è sostenuto dall'ateneo".

"Se tali condizioni continueranno a manifestarsi, per l'Ateneo potrebbe essere difficile proseguire nel sostegno ai rifugiati e l'azienda per il Diritto allo studio potrebbe non continuare ad accettarli e terminerebbe, quindi per loro, la possibilità di accedere alla mensa”.