Vanno in vacanza Biblioteca di Serravalle e Palazzo Leggenda

È tempo di vacanze anche per le attività divertenti, colorate, magiche promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. In questi mesi la partecipazione e il coinvolgimento sono stati davvero da grandi numeri. Bambine, bambini, ragazze, ragazzi, intere famiglie hanno vissuto momenti unici nei parchi, nei giardini della città, nelle frazioni, a Palazzo Leggenda sotto le stelle. Adesso, una breve pausa per tornare con tante nuove proposte e divertimento il 25 agosto 2024.

Sarà invece il gruppo Sferruzza Sferruzza a proseguire con gli incontri per tutto il mese di agosto, nel bellissimo parco di Serravalle, area Green bar. Quando? Tutti i martedì, alle 16, perché i consigli sul fatto a mano con i ‘punti’ all’uncinetto e ai ferri non sono mai abbastanza.

LA BIBLIOTECA DI SERRAVALLE – Dal 25 agosto 2024 torneranno le letture ad alta voce, accompagnate anche talvolta dalla musica, punto prestito, giochi, laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi. Tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, appuntamento davanti al laghetto, fino al 12 settembre. Per informazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it,, 0571 757873.

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA - Dal 12 al 25 agosto chiusura completa e si riprende dal 26 al 31 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20, prosegue ‘La biblioteca di Serravalle’, il sabato chiuso.

A settembre invece: dal primo al 15 settembre, il lunedì chiuso, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, l’appuntamento è con ‘La biblioteca di Serravalle’.

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE – Dal 12 al 25 agosto resterà chiusa e riaprirà dal 26 al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. A settembre tornerà l’orario invernale: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

