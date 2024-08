Calici di Stelle, a Vinci la valorizzazione del territorio si conferma vincente

Promossa a pieni voti l'edizione di Calici di Stelle 2024 a Vinci. Si conferma così l'ottima formula che, aderendo al progetto nazionale promosso dal Movimento Turismo del Vino, ha visto impegnata la Pro Loco di Vinci a valorizzare il territorio e i suoi prodotti grazie alla collaborazione con le aziende agricole locali.

Gli undici produttori hanno infatti animato la serata del 10 agosto scorso con i loro prodotti, insieme agli altri attori, che hanno offerto al pubblico le proprie specialità gastronomiche (i cinque punti street food) e artistiche (le varie attrazioni che nel borgo leonardiano hanno intrattenuto chi è arrivato a Vinci).

Una sinergia consolidata negli anni e che anche per il 2024 ha confermato l'equilibrio organizzativo di una manifestazione riuscita in ogni particolare, capace di rendere ottimale la dimensione raccolta del capoluogo vinciano posizionando in maniera strategica i punti di degustazione e le singole attrazioni.

Stefania Galletti, presidente della Pro Loco di Vinci, osserva la riuscita di Calici di Stelle, "merito dei volontari della Pro Loco e della volontà, comune a tutti i partecipanti, di rendere Vinci e i prodotti del suo territorio ancora una volta più accattivanti".

