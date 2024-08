Società Agricola Forconi Nello: la terza generazione riprende in mano una tradizione vitivinicola lunga oltre un secolo.

Il nome Forconi Nello deriva dal membro della famiglia che ha reso tutto questo possibile, come simbolo di gratitudine e riconoscenza.

La famiglia, fin dai primi anni del Novecento, si dedica con passione e dedizione all'arte vitivinicola. Le origini risalgono al periodo in cui i membri lavoravano come mezzadri presso la storica fattoria dei Marchesi Frescobaldi. La svolta significativa dell’attività avvenne grazie all’acquisto di una casa colonica e di un podere di circa 3 ettari da parte di Nello e suo figlio Mario.

Oggi, la terza generazione, rappresentata dai nipoti Giovanni e Riccardo, ha deciso di portare avanti questa tradizione con impegno e dedizione, mantenendo vivo il legame con il passato e guardando con entusiasmo al futuro.

Attualmente, la tenuta si estende su una superficie di circa 18 ettari, di cui 8 dedicati alla viticoltura. Ogni filare è coltivato con attenzione e dedizione, seguendo metodi tradizionali che esaltano la qualità e l'autenticità del prodotto.

Tra le eccellenze della produzione vitivinicola, spicca il "Forconi Nello IGT Toscana 2023", un vino ottenuto da uve selezionate di Sangiovese e Cabernet, disponibile sul nuovo e-commerce forconinello.it. Questo vino si distingue per i suoi sentori di giaggiolo, rosa rossa e frutti maturi. Grazie alla sua grande struttura, si accompagna a carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Ogni bottiglia è il risultato di un processo di vinificazione meticoloso, che rispecchia la passione e l'impegno della tenuta nel rendere migliore ogni annata.

Oltre alla produzione vitivinicola, l’azienda si distingue anche per la produzione di olio extravergine di oliva. Nella tenuta sono stati dedicati 6 ettari agli uliveti, per l’80% da piante secolari. Gli olivi vengono coltivati secondo metodologie tramandate di generazione in generazione, al fine di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali e fisiche.

La combinazione di viticoltura e olivicoltura rappresenta l’essenza della tenuta, che attraverso entrambe le sue produzioni riflette una dedizione alla qualità e alla tradizione.

Visita il sito web e immergiti in oltre un secolo di passione.



Società Agricola Forconi Nello S.S di Forconi G. e Forconi R.

Via S. Donato in Poggio, 20, 50053 Empoli (FI)

+ 39 366 3611205

info@forconinello.it