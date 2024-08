La festa medievale di Canneti vince il bando del Fondo nazionale di rievocazione storica

Nuovo riconoscimento per il Quartiere di Canneti e per la sua festa medievale. Per il secondo anno consecutivo Il Bianco e l’Azzurro, manifestazione di rievocazione storica riconosciuta dalla Regione Toscana, è fra i promossi dal Bando “Fondo nazionale per la rievocazione storica” edizione 2024, del Ministero della Cultura.

“Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso dal nostro Quartiere su questo fronte da ormai alcuni anni – sottolinea il Capitano Tommaso Ciolfi. – Un percorso che, partendo dalla nostra identità, si sviluppa attraverso la valorizzazione della nostra storia, del nostro patrimonio culturale e di quello immateriale costituito dal nostro senso di appartenenza. Anche il 2024 è stato un anno che ha visto il Quartiere impegnato, con successo e soddisfazione, su molti fronti: dalla nostra festa titolare, alla Festa del Barbarossa con la vittoria dei nostri piccoli alfieri e tamburino, dal rinnovo delle monture all’uscita del primo numero della collana “Quaderni cannetini” con un libro interamente dedicato ai nuovi vestiti del Quartiere”.

Una nuova grande soddisfazione che segue a quella del riconoscimento dei Canneti da parte della Regione Toscana nell’Elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana, sulla base della legge regionale (3 agosto 2021, n. 27) “Valorizzazione del patrimonio storico – culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali” e della manifestazione Il Bianco e l’Azzurro tra quelle ufficialmente riconosciute sempre dalla Regione Toscana.

