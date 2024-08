Palio di Siena, polemiche sull'orario della Carriera

Il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena intende precisare che la data e l’orario di svolgimento della Carriera del Palio di Agosto sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale, dopo avere riunito a consulta i Capitani delle Contrade che corrono la Carriera.

Così Antonio Carapelli, presidente del Consorzio per la tutela del Palio di Siena, intervenendo attraverso un comunicato per spegnere le polemiche sull'orario della Carriera, in seguito al rinvio di ieri.

“Nessuna pressione o interferenza sullo svolgimento del Palio è stata e sarà mai fatta dal Network televisivo che ha l’esclusiva per la trasmissione della diretta televisiva. Desideriamo, inoltre, ringraziare per la disponibilità l’emittente La 7, da ormai quattro anni nostro partner di grande prestigio professionale, con il quale è stata stabilita una sinergia di alto livello professionale”.

“La 7 si è messa a nostra completa disposizione – prosegue – modificando palinsesti e adattandosi ai ritmi del Palio, anche quando le condizioni metereologiche non hanno permesso il suo consueto svolgimento nelle date ed orari tradizionali. Le voci che sosterrebbero maliziosamente che La 7 avrebbe chiesto ed ottenuto lo svolgimento della Carriera alle ore 19 del presente giorno sono destituite di ogni fondamento”.

