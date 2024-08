Canoni di locazione 2024, bando per contributo dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

C’è tempo fino al 19 settembre per poter accedere al bando indetto dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'assegnazione dei contributi economici finalizzati al parziale rimborso dei canoni di locazione per l'anno 2024.

Tra i requisiti richiesti occorre essere residenti sul territorio di uno dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino; essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, essere in possesso di un’attestazione ISEE, priva di difformità e non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore ad 32.192,74 euro .

Inoltre, affinché sia accolta, l'istanza deve rientrare in una delle due seguenti fasce:

FASCIA A - valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2024, pari a 15.984,02 euro; incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B - valore ISE compreso tra l’importo di 15.984,02 euro e l'importo di 32.192,74 euro; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore a 16.500,00 euro (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP);

Sulle reti civiche dell’Unione e dei singoli Comuni, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa, è possibile reperire tutte le informazioni relative ai criteri, ai requisiti e alle modalità operative. Le domande dovranno essere complete di idonea documentazione in base al bando per contributo affitto anno 2024; contenere l’indirizzo e-mail al quale l’Unione si riserva di trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando o richieste di integrazione. Inoltre le richieste dovranno essere presentate all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con consegna all’Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza oppure tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale) o inviate a mezzo Pec all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche abitative e barriere architettoniche Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Referenti: Rosa Sarti tel. 055 8256267, e-mail: r.sarti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it; Elisa Segreti tel. 055 8545216, e.mail: e.segreti@comune.greve-in-chianti.fi.it, Gianni Nencini Giubbolini tel. 055 8052387, email: g.nencini@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa