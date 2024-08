Miss Italia Toscana: si assegna a Grosseto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza

È stato un amore a prima vista tra Miss Toscana e la città di Grosseto. L’anno scorso per la prima volta il capoluogo maremmano ha ospitato una selezione del concorso di bellezza più longevo e più prestigioso del nostro Paese. Quest’anno Grosseto è sede dell’assegnazione dell’ultimo titolo regionale satellite, quello di Miss Rocchetta Bellezza. L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle 21,30 al Bastione Garibaldi. La conduzione è affidata a un veterano del concorso di Miss Toscana: Raffaello Zanieri. L’ingresso è libero.

Le oltre venti ragazze in gara si contenderanno un titolo che permetterà alla vincitrice di accedere alle pre-finali di Miss Italia in programma ai primi di settembre a Numana, nelle Marche, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima di Miss Toscana in programma domenica 1° settembre a Castelfiorentino.

La serata è organizzata dalla Pro Loco di Grosseto, in collaborazione con il Comune di Grosseto ed è all’insegna di uno dei partner più tradizionali del concorso di Miss Italia: Rocchetta, l’acqua della salute. Il titolo 2023 di Miss Rocchetta Bellezza Toscana fu vinto dalla versiliese Giada Pieraccini che poi si aggiudicò il titolo di Miss Toscana.

Dopo l’assegnazione di questo ultimo titolo satellite tutte le attenzioni saranno sulla serata finale di Miss Toscana 2024 che assegnerà il titolo regionale più ambito.

La viareggina Penelope Bonuccelli è la nuova Miss Sorriso Toscana

La solarità e la bellezza di Penelope Bonuccelli hanno fatto centro. La ragazza 18enne di Viareggio è la nuova Miss Sorriso Toscana, eletta a Castiglione della Pescaia in una serata molto partecipata dal pubblico. Penelope si era piazzata più volte ai primi posti nelle precedenti serate che assegnano i titoli regionali satellite. Ora, avendo conquistato questa fascia, è qualificata di diritto alle pre-finali di Miss Italia in programma ai primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima di Miss Toscana prevista domenica 1° settembre a Castelfiorentino.

Penelope ha capelli neri, occhi marroni, è alta 1.75 ed è del segno zodiacale del Cancro. Nella serata andata in scena nello splendido litorale maremmano ha preceduto Elisa Calandi, 18 anni di Firenze. Al terzo posto Beatrice Benifei, 20 anni di Arezzo, che ha preceduto Margherita Antonini, 21 anni di Lucca. Quinta posizione per Rachele Innocenti, 18 anni di Pietrasanta che ha preceduto Elena Beezley, 21 anni di Pisa. La nuova Miss Sorriso è stata premiata da Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, da Maria Elena Canu responsabile del settore turismo e cultura del Comune di Castiglione della Pescaia e da Marco Stoppa della Gioielleria Stoppa In Via Carducci a Grosseto, che ha omaggiato la vincitrice con un gioiello della nuova collezione Miluna. Elisa Calandi è stata premiata da Paolo Maggi, presidente dell'associazione Nasdaq. Beatrice Benifei ha ricevuto i riconoscimenti da Ilaria Pizzelli, Floriana Agnello e Ana Cobilita del Salone Trend Parrucchieri di Giuseppe Spina a Grosseto.

La giuria che ha decretato il verdetto era composta dalla presidente Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia, dalla segretaria Maria Elena Canu, responsabile del settore Turismo e Cultura del Comune di Castiglione, da Paolo Maggi, Mario Magliozzi, Walter Maretti, Alessio Schiano e Marco Stoppa. Ospiti della serata, brillantemente condotta da Raffaello Zanieri, sono stati il corpo di ballo “Bulli e pupe” di Grosseto e Matilde Gonfiantini Miss Eleganza Toscana 2024.

Le acconciature delle ragazze in gare sono state curate da Ilaria Pizzelli, Floriana Agnello e Ana Cobilita Del Salone Trend Parrucchieri di Giuseppe Spina a Grosseto.

