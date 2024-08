Torna "Musin Musetti", il contest fotografico che celebra l'amore per gli animali

Un contest per celebrare l'amore per i nostri amici animali. È "Musin Musetti" che dal 19 agosto al 15 settembre 2024 torna con la sua seconda edizione. Dopo le emozioni dell'edizione 2023, che ha visto oltre 2mila partecipazioni, si rinnova l'appuntamento con l'evento dedicato a tutti gli amanti degli animali, che ha come obiettivo principale quello di promuovere una cultura del rispetto e dell'affetto verso gli amici a quattro zampe.

L'iniziativa si propone infatti di sensibilizzare il pubblico non solo sulla bellezza animale, ma anche sull'importanza di vivere con loro un rapporto pieno e consapevole. Partecipare a "Musin Musetti" è un'opportunità per condividere con la comunità l'affetto che ci lega ai nostri amati animali, rendendo omaggio a quei compagni pelosi che arricchiscono le nostre vite.

"Musin Musetti", come partecipare

Il contest è aperto a tutti i residenti in Italia maggiorenni, che potranno candidare il loro compagno animale attraverso una fotografia. La partecipazione si suddivide in tre fasi:

1. Candidatura (19 agosto - 11 settembre 2024): Gli interessati potranno caricare una foto del proprio animale sulla pagina dell’evento www.musinmusetti-empoli24.it. Ogni partecipante potrà iscrivere un solo animale, scegliendo tra le categorie cane, gatto o altro animale.

2. Votazione Online (20 agosto - 12 settembre 2024): Le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Centro Empoli, dove gli utenti potranno votarle tramite "like". I partecipanti con le foto più votate nelle rispettive categorie vinceranno il titolo di "Vincitore Social".

3. Votazione In-Store (12 settembre 2024): Le fotografie saranno esposte all'interno di Centro Empoli e valutate da una Giuria che selezionerà i vincitori per ciascuna categoria.

Premi e Premiazione

Il contest culminerà il 15 settembre alle ore 17 con una grande festa di premiazione presso Centro Empoli dove saranno premiati i vincitori delle categorie "Social" e "In-Store". Tutti i partecipanti riceveranno ricchi gadget in omaggio per i loro amici animali, come segno di gratitudine per aver preso parte all'iniziativa, e i vincitori riceveranno una splendida targa celebrativa.

Un Momento di Condivisione e Amore

"Musin Musetti" è una nuova occasione per tutti coloro che vogliono celebrare il legame speciale con i loro animali e per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di un rapporto rispettoso e affettuoso con loro. Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito www.centroempoli.it ed ancora i social del Centro; per iscriversi ci si potrà collegare direttamente su www.musinmusetti-empoli24.it. Un appuntamento imperdibile per chi desidera far brillare il proprio compagno peloso e condividere con altri la gioia che solo gli animali sanno dare.