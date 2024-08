Si rinnova la collaborazione tra l’Università di Toronto e l’Università di Siena

Sono oltre 120 le studentesse e gli studenti dell’Università di Toronto, accompagnati da cinque professori, che stanno prendendo parte alla scuola estiva “Summer Abroad Italy” organizzata dall’importante istituzione universitaria canadese presso l’Università di Siena.

Durante la summer school, iniziata a Siena il 2 agosto e che si protrarrà fino alla fine del mese, sono previste lezioni, incontri ed escursioni su varie tematiche inerenti la cultura, l’arte e l’architettura italiana.

Il professor Simone Borghesi, Delegato del Rettore per le Relazioni internazionali, ha incontrato in Rettorato i partecipanti e portato i saluti del Rettore. Spiega il professor Simone Borghesi: “Siamo molto felici che si rinnovi la collaborazione tra l’Università di Toronto ed il nostro ateneo. Si tratta di una delle collaborazioni internazionali di più vecchia data dell’Università di Siena. Iniziata nel 1972, è stato il primo programma di studi all’estero dell’Università di Toronto ed ha portato grandi frutti nel corso degli anni con la partecipazione di oltre 5300 studenti. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato insieme alla professoressa Carol Chin, Principal del Woodsworth College, per ospitare questa nuova edizione della scuola estiva, che va ad arricchire e rilanciare l’offerta delle scuole organizzate in questi mesi dall’Università di Siena con atenei di grande prestigio internazionale, come l’Università di Harvard, di Yale o la Monash University di Melbourne”