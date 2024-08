A Santa Croce partono i lavori di sfalcio e pulizia delle strade. Primo intervento da 24mila euro

Sono partiti il 14 agosto i lavori di sfalcio e pulizia delle strade della zona industriale di Santa Croce sull'Arno. In soli 4 giorni la cooperativa Orizzonti di Empoli, lavorando con una squadra di 4 uomini, ha rimosso circa 60 sacchi di immondizia composti da rifiuti vari e dallo sfalcio dell'erba. L'intervento è stato organizzato dall'ufficio tecnico del comune, approfittando della pausa estiva delle attività industriali in modo da non creare intralcio a chi nella zona lavora e allo stesso tempo non essere ostacolato durante le operazioni di spazzamento e taglio delle erba. Tra i vari rifiuti gli operatori hanno rintracciato anche vari sacchi che erano lì da tempo, contenti svariati tipologie di immondizia e che erano stati sommersi dall'erba, tanto da non essere più visibili, non solo c'erano anche pezzi di automobili e un intera vettura abbandonata lì da tempo.

Un'operazione di pulizia e di decoro che l'amministrazione comunale vuole estendere attraverso varie tappe a tutto il territorio.

Nel dettaglio le strade che sono già state pulite sono: via San Tommaso lato sud, via Liguria, via Meucci, via della Pesa, via Primo Settembre, via 5 Luglio.

Nei prossimi giorni verranno terminati i lavori tagliando l'erba e pulendo dai rifiuti via san Tommaso lato nord, via Puglia, via Toscana, e i tratti mancanti di via Lombardia, vicolo Molise, via Fermi, via Grandi.

“In questi giorni – dice il sindaco Roberto Giannoni - di chiusura delle aziende abbiamo approfittato per pulire la zona industriale, grazie all’impegno degli assessori competenti e agli uffici comunali abbiamo cominciato a fare un'operazione di pulizia generale in modo da far trovare al rientro una situazione decorosa. I lavori di pulizia del paese poi continueranno, visto che siamo riusciti a contenere i costi di questa prima operazione e abbiamo ancora budget da investire.

Il primo impegno che io e la mia lista abbiamo preso è il decoro e su questo ci stiamo impegnando, non è facile e lo riconosco ma ci mettiamo tutto il lavoro possibile”. In una valutazione più generale poi il sindaco Giannoni aggiunge: “Certamente una maggiore collaborazione da parte della cittadinanza nel rispettare i calendari dei ritiri, usufruire maggiormente del centro di raccolta e non abbandonare immondizia alle campane del vetro aiuterebbe tutti ad avere una cittadina più pulita. Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che insieme a noi si stanno impegnando per il bene comune”.

A questa prima serie di interventi che non si limiteranno alla zona industriale, l'amministrazione Giannoni ha destinato 24mila euro, nel dettaglio per la pulizia e lo sfalcio dell'area industriale sono stati presi circa 6mila euro le altre risorse serviranno per la stessa cosa in altre zone del paese”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno