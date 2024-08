Via Sant’Anna a Empoli: modifiche temporanee

Per consentire l’esecuzione di un intervento di allaccio elettrico, a partire da lunedì scorso (19 agosto 2024) sono stati adottati alcuni provvedimenti temporanei alla mobilità veicolare in via Sant’Anna, dall’intersezione con via di Pratovecchio fino al civico n.18.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 463 del giorno 19 agosto 2024 (https://shorturl.at/IqkIg), sono state disposte le seguenti modifiche temporanee alla viabilità in via Sant’Anna, dall’intersezione con via di Pratovecchio fino al civico n.18: dalle 8 alle 18 dei giorni dal 19 agosto 2024 al 28 agosto 2024, compresi sabato e festivi, istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri e restringimento della carreggiata, lasciando uno spazio libero per il passaggio degli automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento non inferiore a metri 3, per l’intera durata dell’intervento.

A integrazione di quanto già disposto, con ordinanza 468 del giorno 20 agosto 2024 (https://shorturl.at/uOupP), è stato istituito dalle 8 alle 18 nei giorni 21,22,23 e 26 agosto 2024 il divieto di transito per tutti ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dell’attività descritta.