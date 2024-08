47° Palio Città di Pescia, partenza per il 22 agosto

L’edizione del 47 °Palio ha preso forma il 16 novembre 2023, quando insieme ad esperti esterni la Lega dei Rioni, abbiamo esaminato la manifestazione precedente, analizzando vari punti di forza e debolezze, le opportunità ed i rischi, per rilanciare il Palio.

Abbiamo cercato di coinvolgere maggiormente le attività presenti sul territorio, ne è testimonianza l’istituzione del primo concorso il Palio in Città “La Vetrina nel Medioevo” per creare un’area più ampia in stile medioevale ed abbiamo cercato di integrare i dehor e gli spazi esterni delle attività commerciali presenti, ove possibile, nell’area interessata dalle manifestazioni.

Per poter definire la miglior vetrina ricorreremo oltre alla valutazione da parte della Giuria preposta anche alle preferenze popolari tramite la possibilità di indicare il numero che contraddistingue la vetrina, presso la sede della Misericordia di Pescia, in Piazza Mazzini n. 53

Abbiamo incrementato anche l’ambito promozionale dell’intero evento, partecipando a mostre e fiere nazionali di settore e potenziando la diffusione di materiale pubblicitario di vario tipo (manifesti,volantini, brochure in diversi comuni e province nazionali). Abbiamo svolto maggiori attività di divulgazione tramite social e pagine ufficiali di riviste del settore e non on line.

Anche in fase di gestione di ospitalità degli invitati o partecipanti a vario titolo nell’evento, abbiamo cercato di dare priorità a soggetti del territorio (bed and breakfast, case vacanze, ristoranti e bar) Tutte queste novità hanno generato un cospicuo investimento aggiuntivo ai già onerosi costi di gestione dell’intero evento, testimoniando uno sforzo considerevole da parte dell’organizzatore “Lega dei Rioni Città di Pescia”, ma ritenuto necessario per incrementare ed

ingrandire l’offerta proposta.

La settimana più importante per la Città di Pescia si aprirà come di consueto domenica 25 agosto, entrando nel vivo delle manifestazioni con la 20° edizione del Trofeo “gioco della Palla al paniere”, che sarà l’ultima poiché l’anno prossimo saranno introdotti giochi medioevali, disputati fra i quattro

rioni cittadini.

Al termine Apericena organizzato dai quattro Rioni.

Fonte: Ufficio Stampa