Insieme per Montopoli: "Cresce il gruppo di maggioranza, scoppia il terremoto nell'opposizione"

A nome della Lista e del gruppo di maggioranza Insieme per Montopoli intendiamo comunicare ai cittadini che gli assessori Andrea Marino e Paolo Moretti hanno deciso di rassegnare le dimissioni dal Consiglio, continuando però a svolgere l'incarico di assessori, per concentrarsi sulla loro azione di governo e al tempo stesso consentire ai primi due candidati non eletti di poter entrare nel Consiglio comunale a dare il loro contributo.

Una scelta che va nelle linea dell’inclusione e nell’indirizzo della maggiore partecipazione possibile al governo della cosa pubblica. Al posto di Marino e Moretti entrano Gabriella Tessieri e Lorenzo Storti. Esperta del settore turistico e dirigente di San Miniato promozioni la prima, geometra sanromanese il secondo; collaboratori qualificati che possono portare la loro esperienza lavorativa a servizio della maggioranza e della comunità tutta con l'obiettivo di realizzare il programma di governo della giunta guidata dalla sindaca Linda Vanni.

Si amplia così la presenza in consiglio comunale del gruppo di maggioranza che passa dai tredici membri (11 consiglieri comunali di cui 4 erano assessori, più l'assessore esterno Marzio Gabbanini e la sindaca Linda Vanni) ai quindici attuali (11 consiglieri, di cui due sono anche assessori, tre assessori esterni e la sindaca Linda Vanni).

Mentre la maggioranza prendeva queste decisioni, sul fronte della minoranza sono accaduti dei cataclismi politici significativi. Già prima dell’insediamento la candidata sindaca del centro destra Silvia Squarcini aveva rinunciato all’elezione senza nemmeno mettere piede a Palazzo Martellini insieme al consigliere eletto

Cristiano Bertagni mentre gli altri tre consiglieri della lista Per un'altra Montopoli: Lara Reali, Giovanni Storti e Giovanna Michelini hanno rinunciato anche ai simboli di partito con cui sono stati eletti formando un nuovo gruppo misto. Di ieri è la notizia che anche Michael Cantarella, candidato sindaco della lista Montopoli Idee in comune ha rassegnato le dimissioni. Ci dispiace che i due candidati sindaci che si sono confrontati con Linda Vanni in vista delle elezioni di giugno siano fuori dal Consiglio comunale. Durante la campagna elettorale i cittadini, infatti, hanno ascoltato le idee e le parole dei tre candidati sindaci mentre adesso il ruolo dell'opposizione è vacante.

Siamo consapevoli e rispettosi del ruolo di stimolo, proposta e controllo che svolge l'opposizione nell’interesse dei cittadini. Prendiamo atto però che in questo momento l’opposizione non c’è, si è dissolta.

Una domanda però ci sorge spontanea: se per caso avessero vinto le elezioni, come avrebbero governato Montopoli? Ci auguriamo che sappiano rispondere a questa semplice domanda nell’interesse della comunità alla quale tutti siamo chiamati a rispondere senza nascondersi.

Fonte: Marco Bonciolini - Capogruppo Insieme per Montopoli