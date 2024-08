Laureate/i le prime 17 studentesse e i primi 12 studenti corso triennale in Economics and Management dell’UniSi

Sono 29 le studentesse e gli studenti che, per prime/i, hanno completato con successo il ciclo triennale del corso di laurea in Economics and Management, attivato alla Scuola di Economia e Management dell’Università di Siena. Dei neolaureati 17 sono donne e 12 uomini, a testimonianza dell'equilibrio di genere che caratterizza questo innovativo percorso accademico che si ispira, anche nell'organizzazione dei corsi e degli esami, al mondo anglosassone.

Il corso di laurea triennale, il primo interamente erogato in lingua inglese, è stato istituito grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) e il Dipartimento di Economia Politica e Statistica (DEPS). Questa iniziativa rappresenta un'importante tappa nel processo di internazionalizzazione dell'Ateneo e offre agli studenti competenze globali, fondamentali per affrontare le sfide del mondo economico e manageriale contemporaneo.

"Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo che è il primo risultato di un progetto innovativo iniziato quattro anni fa - ha dichiarato il Rettore dell'Ateneo, Roberto Di Pietra - Questi laureati rappresentano i valori di eccellenza e internazionalizzazione su cui l'Università di Siena punta da sempre".

Il corso di laurea in Economics and Management (https://economics-management.unisi.it/en), interamente in lingua inglese, adotta un approccio multidisciplinare allo studio dei processi di gestione aziendale, dei modelli di intermediazione bancaria e assicurativa e dei mercati finanziari e delle discipline delle aree economica e statistico-quantitativa. Ha tre curricula: Banking and Finance, Business and Management, Economics and Social Sciences.

Fonte: Ufficio Stampa