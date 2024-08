Sorpresi a giocare in una bisca clandestina, 6 persone denunciate

Sei cittadini cinesi sono stati denunciati dalla polizia a Prato dopo essere stati sorpresi a giocare in una bisca clandestina la scorsa notte verso le 3:30. Gli agenti hanno notato un locale aperto e hanno trovato un tavolo da gioco con 9.300 euro in contanti, che sono stati sequestrati. I sei, di età compresa tra 27 e 44 anni, sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Inoltre, cinque di loro, risultati irregolari in Italia, sono stati denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale, e tre per non aver rispettato ordini precedenti di lasciare il paese. Ulteriori accertamenti sono in corso.