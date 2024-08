Assegnazione alloggi Erp a Cecina: Sunia-Cgil aiuta i cittadini a compilare le domande

Il Comune di Cecina ha pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) per l’annualità 2024. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente on-line dal 19 agosto al 10 novembre 2024.

I requisiti e le modalità da seguire per la partecipazione sono riportati nella documentazione consultabile e scaricabile dall’area del sito istituzionale del Comune di Cecina dedicata alle "politiche sociali".

Il Sunia-Cgil è a disposizione per aiutare cittadini e cittadine nella compilazione della domanda. Per ulteriori informazioni o appuntamenti telefonare al numero 3455826895 oppure scrivere all'indirizzo email sunia.livorno@sunia.it

Fonte: Ufficio Stampa