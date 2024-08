Rimossa la carcassa di un'auto abbandonata a Castelfranco

La carcassa di un'automobile è stata tolta dalla via provinciale Francesca Bis. Probabilmente si trattava di una Smart, era messa così male da essere quasi irriconoscibile. Era stata abbandonata da ignoti e da giorni stazionava lungo una delle arterie principali di Castelfranco di Sotto.

La cosa era stata notata dalla Polizia Municipale al rientro dal ponte di Ferragosto e, informato il sindaco Fabio Mini, sono subito partite le procedure, da un lato per rimuovere la carcassa dell'automobile e dall'altro per cercare di capire perché e come è arrivata in quel luogo.

A spiegarlo meglio è proprio Mini: “ Qualcuno ha abbandonato la carcassa del telaio di un'automobile, dopo averla privata di ogni parte sia meccanica che di carrozzeria. Nei giorni scorsi abbiamo già avviato le procedure affinché Geofor potesse rimuovere il rottame, naturalmente si tratta di un'operazione che alla fine, seppur in minima parte, ricade sulle tasche dei cittadini dovendo il costo affrontarlo la Provincia di Pisa. Inoltre la Polizia Municipale sta cercando di capire se è possibile risalire a un nominativo collegato all'automobile, in primo luogo per scoprire magari come sia finita sulla Francesca Bis e poi per essere sicuri che l'automobile non sia collegata a fatti illeciti e quindi abbandonata per ovvi motivi”.

“Certo dispiace – continua il sindaco - che ancora una volta il nostro territorio si stato scelto per abbandonare rifiuti. Su questo aspetto, che poi si collega al problema del decoro e della salubrità dell'ambiente, stiamo cercando di lavorare nel migliore dei modi, ma è fondamentale la collaborazione di tutti a cominciare dai cittadini che adottino pratiche corrette per smaltire i rifiuti e dall'altra che segnalino alle forze dell'ordine o nel caso di rifiuti anche al Comune se notano situazioni strane. L'obiettivo è avere un territorio più pulito e ordinato dove le persone abbiano un po' di pudore ad abbandonare i rifiuti. Credo che sia nell'interesse di tutti”.