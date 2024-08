Eliopoli Summer kids, compagnia NATA: "Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso"

Domenica 24 agosto alle ore 21,45 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone piazza Antonio Madonna avremo la compagnia NATA Teatro che mette in scena "Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso".

Un bellissimo evento per bambini e famiglie ( e non solo) quello che va in scena domenica 24 agosto, con la regia di Livio Valenti e con Cinzia Corazzesi e Livio Valenti Musica dal vivo: Lorenzo Bachini Scenografie: Andrea VItali Pupazzi: Roberta Socci e Burattini: Pinuccia Bocchi Luci: Andrea Acciai

Il genere dello spettacolo è il Teatro d'attore, di figura e musica dal vivo

Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista.

Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione. La belva troverà pane per i suoi denti, letteralmente parlando, perché nemmeno lui, per quanto feroce, può avere zanne tanto forti da masticare un burattino di legno.

Un susseguirsi di gag e di momenti sognanti, condurranno lo spettatore verso l’epilogo di un racconto semplice e delicato, pensato per un pubblico di tutte le età, narrato come un sogno e divertente come un gioco.

Con “Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso”, la compagnia NATA intende rendere omaggio non solo a due classici della narrativa per l’infanzia, ma anche al grande Gianni Rodari, per condividere con i bambini il gusto di una ricetta unica e inconfondibile: quella dell’insalata di fiabe.

Dopo la scorsa domenica nela quale abbiamo avuto Eliopoli Incantata con l'invasione degli artisti di strada domenica prossima si replica con un altro spettacolo di grande effetto.

Fonte: Ufficio Stampa