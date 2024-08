Alto Adige: quale zona vacanza scegliere?

L’Alto Adige è, dal punto di vista turistico, uno dei territori più amati della nostra penisola tant’è che ogni anno è altissimo il numero di coloro lo scelgono come meta dei loro soggiorni.

Diversamente da altri territori, in cui il flusso turistico è limitato ai mesi dell’estate, in Alto Adige la maggior parte delle strutture ricettive sono operative in tutte le stagioni, con picchi che si registrano nel periodo invernale (per l’attività sciistica) e in quello estivo, ma con buoni numeri anche in primavera e in autunno.

Se siete ancora indecisi sulla vostra prossima meta vacanziera, scegliendo l’Alto Adige sarete sicuri che le vostre migliori aspettative non saranno deluse perché parliamo di un territorio che ha moltissimo da offrire, sotto diversi punti di vista: naturale, artistico, storico, culturale ed enogastronomico.

Alto Adige: dove soggiornare?

Scegliere la zona ideale per una vacanza in Alto Adige dipende soprattutto dai propri interessi e dalle esperienze che si desidera vivere. Questo territorio offre una vasta gamma di opzioni con caratteristiche uniche e qui trovi top hotel in Alto Adige distribuiti nelle varie zone vacanze; si tratta degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, tutte strutture delle categorie 4 stelle superior e 5 stelle che offrono servizi di eccezionale livello qualitativo.

Sono tutti hotel a conduzione familiare con piscine, saune, zone relax, giardini, trattamenti wellness ecc.

Per scegliere l’hotel è sufficiente visitare il portale web ufficiale Belvita, selezionare la zona o le zone di interesse, indicare le date di andata e ritorno, fornire altre informazioni dopodiché, nel giro di poco tempo, potrete visualizzare le strutture che rispondono ai criteri selezionati; fra queste potrete scegliere quella che più fa al caso vostro.

Le zone vacanza dell’Alto Adige

Come accennato gli hotel appartenenti al circuito Belvita si trovano nelle diverse aree vacanze del territorio altoatesino.

Si può per esempio cercare una struttura nella Valle Aurina, la valle laterale più a nord dell’Alto Adige con molte cime che superano i 3.000 m di altitudine, nel cuore dello stupendo Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.

Un’altra possibilità è la stupenda Valle Isarco, nella quale si trovano bellissime località come per esempio Bressanone, Vipiteno, Chiusa, Ponte Gardena ecc.

Altra zona molto ricercata è quella di Merano e dintorni; qui oltre alla città di Merano si trovano moltissime altre stupende località come per esempio Lagundo, Avelengo, Marlengo, Naturno, Parcines, Scena, Tirolo ecc.

Si possono cercare strutture anche in Val Venosta, che va dal Passo di Resia fino alle porte della città di Merano; è la zona vacanze con il minor numero di precipitazioni piovose delle Alpi orientali. È in Val Venosta che si trova il Passo dello Stelvio, con la sua strada panoramica amata da chi pratica il ciclismo e il motociclismo.

Si può anche optare per la zona di Bolzano e vigneti che si snoda lungo la Strada del Vino; è un territorio soleggiato, noto per il suo clima mediterraneo e dal quale proviene la maggior parte dei vini dell’Alto Adige.

E poi c’è la zona Dolomiti, i gruppi montuosi delle Alpi orientali, patrimonio UNESCO.

Qualsiasi di queste zone si scelga per le proprie vacanze, si avrà la possibilità di praticare attività sportive di ogni tipo fra cui escursionismo, MTB, arrampicata, trail running, golf, parapendio, equitazione; si potranno visitare città di grande importanza storica e culturale, borghi medievali, ammirare meraviglie naturali, laghi, fiumi, attrazioni geologiche e tanto altro ancora. Insomma, non c’è possibilità di annoiarsi in Alto Adige.