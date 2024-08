Incendio boschivo alle pendici dell'Amiata, squadre ed elicotteri in azione

Incendio boschivo in corso ai piedi del Monte Amiata in prossimità del paese di Abbadia San Salvatore. Le fiamme stanno interessando prati, macchie e zone boscate, con il rischio di propagazione ai vasti boschi di pregio che ricoprono le pendici della montagna.

La sala operativa provinciale e sala operativa regionale hanno disposto l’invio immediato di due elicotteri della flotta regionale e di 5 squadre di volontariato antincendi boschivi, insieme agli operai forestali della Unione Comuni Amiata Nord. Due direttori operazioni dell’organizzazione regionale stanno gestendo il coordinamento delle operazioni di spegnimento. Presenti anche squadre dei Vigili del fuoco a presidio di abitazioni sparse che potrebbero essere interessate dalle fiamme.

Lo sforzo in queste ore è massimo per cercare di contenere l’incendio prima del pomeriggio quando è previsto il rinforzo del vento in zona.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa