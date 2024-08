Qualche idea per la vostra vacanza estiva a San Vigilio di Marebbe

L’Alto Adige è una meta ideale per una piacevole vacanza estiva a contatto con la natura. Stiamo in effetti parlando di una vasta area del territorio italiano che si contraddistingue per la presenza di molte meraviglie naturali, fra cui le Dolomiti, patrimonio UNESCO, ma anche ricco di laghi e laghetti alpini, cascate, fiumi, vasti altipiani, fenomeni geologici molto caratteristici.

Allo stesso tempo, l’Alto Adige ha moltissimo da offrire dal punto di vista storico, culturale e artistico e anche chi non fosse interessato a una vacanza all’insegna delle attività sportive, avrebbe comunque moltissimo da scoprire: castelli (ce ne sono circa 800), borghi medievali, musei di ogni tipo, monumenti religiosi ecc. Molto apprezzate sono anche le tradizioni enogastronomiche.

Insomma, ci sono tutte le premesse per una vacanza particolarmente piacevole e interessante.

Il vostro soggiorno in Alto Adige

Per una vacanza di soli adulti da trascorrere in Alto Adige, possiamo suggerirvi questo adults only hotel in Alto Adige, l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe, un magnifico hotel 4 stelle gestito da anni dalla famiglia Call che vi metterà a disposizione: la Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, una relax lounge outdoor con caminetto, la sauna panoramica, la cabina a raggi infrarossi, un’ampia terrazza, una relax room panoramica indoor e SPA lounge e molto altro.

Perché San Vigilio di Marebbe?

San Vigilio di Marebbe si trova in una valle laterale della bellissima Val Badia, la Valle di Marebbe. Si tratta di una località davvero incantevole che viene scelta ogni anno da moltissimi turisti, non solo nel periodo estivo, ma anche in quello invernale.

Si trova in una posizione che permette non soltanto di praticare al meglio le attività estive che caratterizzano le zone alpine, ma che consente anche di recarsi in tempi piuttosto brevi in altre zone e in altre località interessanti dell’Alto Adige.

Le attività estive nella Valle di Marebbe e dintorni

San Vigilio di Marebbe è una base ideale per tutti coloro che vogliono praticare l’escursionismo dato che la rete di sentieri di questa zona non soltanto è molto estesa, ma anche particolarmente affascinante e variegata. Che siate escursionisti esperti o alle prime armi troverete sicuramente i sentieri che più si attagliano alle vostre esigenze.

Vi sono molte opportunità anche per tutti coloro che amano la MTB che potranno sbizzarrirsi in avventurosi trail come per esempio il Furcia Trail (dal Plan de Corones al Passo Furcia), il Börz Trail (che parte da Antermoia e che conduce ai bellissimi Prati del Pütia) e il Fanes Trail (quasi 58 km di lunghezza).

Vi sono diverse opportunità anche per coloro che praticano l’arrampicata, come per esempio la palestra di roccia Nea, la palestra di roccia Vedla e la palestra di roccia Pederü.

Se invece siete amanti di uno sport più tranquillo come il golf, a meno di mezz’ora d’auto dal vostro hotel, prendendo la Strada Statale 244, potrete recarvi al Golf Club Pustertal di Riscone.

Se poi siete appassionati di equitazione, a San Vigilio di Marebbe e a San Martino in Badia vi sono i maneggi Horse Trekking Mareo e Sitting Bull Ranch.

Altre attività possibili sono il rafting e il canyon; a questo proposito vi consigliamo di contattare l’Associazione Turistica Chienes che vi darà tutte le informazioni del caso.

Come si può notare, soggiornando a San Vigilio di Marebbe sarà molto difficile trovare il modo di annoiarsi…