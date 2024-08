Gianni Siragusa, l'atleta di Siena vince l'argento al mondiale di Goteborg in Svezia

L'Italia dell'atletica con il marciatore di Colle Val d'Elsa Gianni Siragusa domenica scorsa vince l'argento nella distanza olimpica dei 20km di marcia su strada, ai mondiali di Goteborg (Svezia).

Ancora una volta l'azzurro della provincia di Siena si conferma uno degli atleti più forti a livello internazionale. Gara condizionata dalla pioggia, Siragusa e compagni riescono a finire comunque la gara nel difficoltoso circuito di 1 km al parco "SLOTTSSKOGEN "di Goteborg, centrando così l'argento solo dietro la Polonia.

Per il colligiano il 2024 non si conclude qua, ci sono campionati nazionali e qualche altro trofeo da conquistare, intanto oltre questo argento mondiale c'è già in cassaforte l'oro e l'argento europeo di Porto Santo Portogallo, 2 ori all'internazionali di Madeira, oro argento agli italiani, 4 medaglie ai toscani con il 18esimo titolo consecutivo e Trofeo Toscano.