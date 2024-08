Rapina con coltello a Viareggio. Il rapinato li segue e avverte la volante: 1 arrestato e un minore denunciato

Intorno alle 5 del mattino di sabato, nei pressi di un locale, un giovane viareggino è stato rapinato da due soggetti maghrebini che minacciandolo con un coltello si erano impossessati di due catenine, portafogli ed occhiali da sole.

Il ragazzo rapinato ha seguito i rapinatori allontanarsi a piedi dando indicazioni alle volanti della polizia che sono giunte subito sul posto. I due sono stati intercettati e fermati dagli agenti che hanno recuperato parte degli oggetti rubati restituendoli alla vittima, oltre al coltello usato.

I rapinatori, una volta in commissariato, sono stati identificati dalla polizia scientifica. Il maggiorenne è stato arrestato e portato presso il carcere di Lucca, mentre il minore è stato indagato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze.