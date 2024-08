Mezzi nudi con una vecchia bicicletta: la 'Ciclopedalata Vannino style' in ricordo di Alessandro Egidio Gori

Poco vestiti e su vecchie biciclette in giro per Agliana. Domenica 13 ottobre, l'associazione 'Moto Guzzi Prato L'Angolo del Pirata' organizza la prima 'Ciclopedalata Vannino style' in memoria di Alessandro Egidio Gori, noto come Vannino, scomparso a 69 anni nel gennaio 2023 a causa di un malore. Vannino, un uomo che aveva scelto di vivere in povertà e che era amato dalla comunità, sarà ricordato con una doppia manifestazione ad Agliana: una corsa cicloamatoriale e una pedalata goliardica. L'evento sarà a scopo benefico, con l'incasso devoluto all'associazione Gianluca Melani.

Il torneo, valido anche per l’Open Toscana Circuit 2024, partirà alle 9.15 al bar Nazionale di Agliana poi Le Querci, Chiazzano, il Nespolo, Pistoia, le Seiarcole, Santomato, Montale, Stazione e di nuovo al via per quattro giri fino a Le Querci, proprio dove abitava Vannino. Il totale percorso sarà di 88 chilometri.

Spazio anche all'evento celebrativo vero e proprio, dove si premierà anche il look e la bicicletta più simili allo stile di Vannino. Ritrovo sempre al bar Nazionale alle 10.30 e partenza alle 11.30 per un percorso non competitivo di 6 chilometri complessivi. Il costo dell'iscrizione, effettuabile anche la mattina sul posto, è di 5 euro.