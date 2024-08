Decapitato in urto con guard rail, muore motociclista 51enne a Viareggio

Ieri sera è morto a causa di un incidente stradale un motociclista di 51 anni, Paolo Pardini, residente in città, al quartiere Migliarina. L'uomo ha impattato a forte velocità contro il guard rail, il cadavere è stato trovato dai soccorritori decapitato.

La Variante Aurelia di Viareggio è stata chiusa fino oltre le 2 per consentire i rilievi da parte della polizia municipale, per effettuare il recupero della salma da parte della Croce Verde, per la rimozione della moto e il ripristino della carreggiata. I lavori sono in corso per capire se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli oppure ostacoli improvvisi.

Sul posto, oltre alla polizia municipale, intervenuti anche l'auto medica del 118 ed un' ambulanza, carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco.

L'allarme è stato dato da altri conducenti che percorrevano la Variante Aurelia.