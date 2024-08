Bignardi, Kingsley, Maugeri e non solo: primi nomi e date per 'L'Eredità delle Donne'

Torna a Firenze e online L’Eredità delle Donne, il festival dedicato alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini e giunto alla settima edizione: si terrà dal 22 al 24 novembre presso Manifattura Tabacchi, a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza di genere (25 novembre), una data a cui la rassegna resta ancorata.

L'Eredità delle donne nel 2024 ha il titolo "Future": Future sono le donne che verranno e Future, letto all'inglese, è l'avvenire nelle loro mani, al quale, nonostante tutto guardiamo con fiducia.

“Oggi come non mai – ricorda infatti Serena Dandini, direttrice artistica del festival - le donne sono capaci di idee rivoluzionarie, di prospettive creative, di punti di vista originali: senza di loro nessun cambiamento di rotta sarà possibile. Le donne non chiedono di partecipare al mondo così com'è ma aspirano a essere parte attiva nel riformarlo e nel ricondurre il tempo della collettività al centro di esso”.

Anche quest’anno si preannuncia ricchissimo il parterre di nomi. All'Eredità delle Donne 2024 si parlerà di diritti con Daria Bignardi, conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice reduce dal suo ultimo successo editoriale per Mondadori “Ogni prigione è un’isola”, un saggio drammatico e illuminante sulla condizione femminile nelle carceri italiane. E, alzando lo sguardo alla scena internazionale e ai conflitti che la insanguinano, si parlerà di diritti e di geopolitica con la filosofa Roberta De Monticelli, docente, autrice e editorialista per importanti testate nazionali.

Ma si discuterà anche di sesso e di sessualità con la signora del rock Paola Maugeri, voce e volto storico del giornalismo musicale e life-coach (affronterà un tema delicato e pieno di tabù da sfatare come la menopausa in tutte le sue declinazioni), con la giornalista e podcaster Valeria Montebello (autrice del seguitissimo e audace podcast di Chora “È solo sesso”) e con la sessuologa Roberta Rossi, formatrice, docente e psicoterapeuta.

Si parlerà di romance, il grande fenomeno letterario di questi anni, con Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli: scrittrice dell'anno ai TikTok Book Awards 2024, Felicia Kingsley è autrice di romanzi amati da oltre 3 milioni di lettrici e lettori che sono pubblicati in sedici Paesi. Ancora la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi sarà al festival con una lectio inedita sugli autori che “copiano” le loro colleghe autrici.

L'universo maschile è anche al centro dell'intervento della giovane economista Ginevra Bersani Franceschetti che con il suo libro “Il costo della virilità” si è aggiudicata una menzione speciale tra le migliori autrici under35: in dialogo con lei il filosofo femminista e formatore Lorenzo Gasparrini da anni attento alla questione di genere rivolgendosi soprattutto a un uditorio giovane e maschile.

Non mancherà, infine, la rassegna “Libri al festival”, un vero e proprio festival nel festival dedicato alle novità editoriali. Autrici internazionali e italiane faranno tappa a Firenze, dove si susseguiranno numerose presentazioni in anteprima nazionale.

La manifestazione, che negli anni ha portato sul palco ben 476 ospiti da tutto il mondo, registrando 70 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1 milione di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e patrocinio della Regione Toscana. Il progetto, in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo. Rai Radio 2 è media partner ufficiale.

Più di 80 mila le presenze fisiche nei quasi 1000 eventi realizzati nel corso delle passate edizioni, la manifestazione conferma la Call OFF che quest’anno è rivolta alle realtà di tutto il territorio nazionale che desiderino essere inserite nel cartellone ( l’invio delle adesioni è prorogato al 15 settembre) devono pervenire tramite form sul sito www.ereditadelledonne.eu/la-call/).