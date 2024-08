Fiera del libro a Certaldo: gli eventi di Sbs

Il borgo medievale di Certaldo, nel cuore della Valdelsa, si prepara a diventare un fulcro culturale dal 13 al 15 settembre 2024, grazie a due eventi di grande rilievo: la seconda edizione della Fiera del Libro Fiammetta, organizzata da Federighi Editori, e la 43esima edizione del prestigioso Premio Letterario Boccaccio. Questi appuntamenti, resi possibili grazie al supporto del Comune di Certaldo, promettono di attirare appassionati e professionisti del settore letterario, consolidando il ruolo del borgo toscano come punto di riferimento culturale.

Un evento in crescita

La Fiera del Libro Fiammetta, ospitata all’interno del suggestivo Palazzo Pretorio, si terrà dalle 11:00 alle 20:00 e rappresenta una delle manifestazioni culturali più attese della regione. Dopo il successo dell’edizione inaugurale del 2023, l’evento ha ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana, entrando a far parte dei Festival Letterari di qualità. La promozione della Fiera del 2024 è stata ulteriormente rafforzata dalla partecipazione a eventi di rilievo nazionale come Didacta a Firenze, la Bologna Children’s Book Fair e il Salone Internazionale del Libro di Torino, confermando così il suo crescente prestigio.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi editori e autori, tra cui SBS Edizioni & Promozione, che presenterà opere di grande interesse

Tra i titoli in programma, spiccano “Anatomia del dolore. Diario di una straordinaria donna qualunque” di Chiara Domeniconi, “Zia Margherita racconta” di Margherita Bonfilio per i tipi di SBS Edizioni, Dario Pasquali sarà presente con “La casa in riva al male” SBS Edizioni e “Notti in Val D’Orcia” per Helicon Editore. Altri ospiti di rilievo includono Sandra Vezzani con “L’azzurro sopra” per Aletti Editore e Lucia Ferrigno, che presenterà allo stand SBS Edizioni & Promozione il suo “Fabula”, disponibile poi allo stand CTL Editore. Le presentazioni saranno trasmesse in diretta sul canale Facebook di SBS Edizioni & Promozioni, permettendo così una diffusione ampia e capillare degli eventi.

Il programma degli eventi di SBS Edizioni & Promozione

Il programma, oltre a diversi collegamenti social, prevede una serie di presentazioni presso lo stand, tutte trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di SBS Edizioni & Promozione. Gli appuntamenti inizieranno sabato 14 settembre alle 14:30 con Lucia Ferrigno, che presenterà il suo libro “Fabula”. Alle 15:00 sarà la volta di Sandra Vezzani con “L’azzurro sopra”, seguita alle 15:30 da Chiara Domeniconi, che illustrerà “Anatomia del dolore”. Infine, alle 16:00, Margherita Bonfilio chiuderà il ciclo di presentazioni con il suo “Zia Margherita racconta”. Questi incontri rappresentano un’opportunità unica per dialogare con gli autori e scoprire le loro opere in un contesto intimo e coinvolgente. Alle 16.30, sulla pagina, sarà trasmessa anche l'intervista a Dario Pasquali con i suoi ultimi lavori.