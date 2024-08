Giovanni Galli (Lega): "Sanità, verificare il reale utilizzo dei soldi stanziati dalla Regione per la sicurezza negli ospedali"

"Le aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli operatori sanitari sono, purtroppo, ormai all'ordine del giorno ed il tema della sicurezza negli ospedali è di primaria importanza ed è dunque fondamentale che tutte le istituzioni si adoperino per consentire a chi lavora nei nosocomi toscani di poterlo fare nella più totale serenità", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità.

"Ora, veniamo a sapere che di uno stanziamento di oltre due milioni di euro da parte della Regione, proprio teso ad iniziative per prevenire atti violenti in ospedale, sembra non esserci traccia tangibile; in pratica, soldi erogati, ma che non sarebbero stati, poi, effettivamente utilizzati dalle Asl", prosegue il Consigliere.

"Un fatto che, se confermato, sarebbe grave e chi è stato negligente dovrebbe essere sanzionato. Per fugare ogni dubbio in merito, quindi, predisporrò un'interrogazione all'Assessore Bezzini in cui chiederò immediatamente contezza sulla delicata questione", conclude il rappresentante della Lega.

Fonte: Gruppo Lega