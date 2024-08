Lucca capitale del giardinaggio con 'Murabilia'

L’amore per le piante torna protagonista a Lucca con la 23esima edizione di Murabilia, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 sulle Mura di Lucca con i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale.

Organizzata da Lucca Crea (società che ogni anno realizza il Festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca, è ambientata nel suggestivo scenario del parco, unico al mondo, realizzato sulle rinascimentali Mura alberate della storica città d’arte.

Murabilia, mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde, fra le più importanti d’Italia, è entrata di diritto nel calendario fieristico nazionale 2025, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in considerazione del fatto che fra gli oltre 200 gli espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, più del 50% vengono da tutta Italia e dall’estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate. Già disponibile la prevendita on line dei biglietti per evitare file alla cassa, attraverso i portali web www.murabilia.com.

Tanti ospiti internazionali, 13 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 40 appuntamenti in tre giorni tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età

CON IL PROGRAMMA DIFFUSO GLI STAND ESPOSITIVI PRENDONO VITA

Ad arricchire l’offerta culturale della manifestazione, per la prima volta, gli espositori sono pronti a coinvolgere il pubblico con il Programma Diffuso di attività, che si affianca e raddoppia quello organizzato ufficialmente dalla fiera. Il Programma Diffuso trova spazio direttamente negli stand, che si animano con mostre, attività, laboratori e incontri coinvolgendo adulti e ragazzi (consulta il dettaglio on line su www.murabilia.com).

IL TEMA È “UP – UNO SGUARDO VERSO IL CIELO” E PROTAGONISTA LA DALIA

Cosí Murabilia pone al centro l’importanza degli alberi e delle specie arboree su tutti i livelli possibili: dalla conoscenza delle singole specie alla cura, alla scoperta di quelli che sono i segnali di allarme che ci lanciano riguardo ai problemi ambientali oggi più sentiti che mai. Gli alberi e le piante in genere infatti sono vere sentinelle della sicurezza ambientale e della stabilità del suolo, fino a rivestire una fondamentale importanza anche in ambito urbano, per la capacità di mitigare le condizioni climatiche, come caldo e inquinamento, sempre più estreme. Per questa edizione il fiore simbolo sarà la dalia: da complemento dell’orto quando il nostro era un paese a prevalente economia rurale è divenuta protagonista dei giardini per la fioritura che dall’estate arriva fino all’arrivo del freddo. Una ricca mostra dedicata sarà allestita da Stefano Magi del vivaio Le Rose di Firenze.

MURABILIA: UN GIARDINO D’EUROPA

Si parte quest’anno per un viaggio botanico attraverso il continente, grazie ai vivaisti provenienti da tutta Europa, che portano con sé tesori unici e insoliti, frutto di anni di ricerca e di passione. I vivaisti stranieri sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, portando a otto i rappresentanti internazionali: “RIFNIK garden & plants” e “AstroKaktus” arrivano dalla Slovenia; “Pépinière botanique de vagine”, “Perigord Plantes”; “Pellizzaro Dino Pépiniére” portano il meglio dalla Francia; “Uhlig Kakteen” e “Frenzel Orchideen” arrivano invece dalla Germania ed “Epric Foundation” dai Paesi Bassi.

GLI ESPERTI E I GRANDI OSPITI INTERNAZIONALI

Murabilia vi invita ad incontrare un grandissimo parterre di ospiti di altissimo livello, fra i quali si annoverano alcune vere star del mondo della botanica e del verde. Tra questi spiccano, dal Regno Unito, Bleddyn e Sue Winn-Jones, veri esploratori botanici che da oltre 30 anni hanno trasformato la loro Crug Farm Plants in una nursery di specie rare. Freschi di un viaggio d’esplorazione in Colombia, sapranno incantare con un reportage che unisce esperienza, scoperte e un amore per il verde oltre i limiti del mondo “conosciuto”.

Il botanico francese Olivier Colin, collezionista di piante, ci porterà alla scoperta delle foreste nebulari, oggi minacciate, che si trovano sul margine orientale dell'altopiano centrale del Messico. Poste tra 1000 e 2700 m di quota, in un clima temperato caldo a subtropicale umido, sono sede di una biodiversità molto ricca grazie al rilievo molto vario, alla vicinanza al Golfo del Messico, ma anche alla peculiare posizione nella zona di contatto tra la flora temperata settentrionale (olartica) e la flora temperata del Nuovo Mondo (neotropicale).

Fra i più amati dal pubblico, per la prima volta a Murabilia, lo chef Damiano Carrara, presenterà il suo nuovo libro “Naturalmente. La mia pasticceria per tutti” (Mondadori Electa), un ricettario di pasticceria moderna alla portata di tutti, che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del “gluten free”. Lo chef noto al grande pubblico per i suoi ruoli in programmi tv di successo (fra i quali Bake Off Italia e Cake Star), è pronto a incontrare il pubblico di Murabilia, domenica 8 settembre alle ore 12.

Ricchissimo poi il programma di incontri con relatori come il maestro giardiniere Carlo Pagani volto noto per le sue trasmissioni tv, l’architetto progettista Maurizio Usai, l’esperto di bulbi Davide Pacifico, Paolo Gullino di Piante Innovative, Simone Caratozzolo esperto di giardini a bassa manutenzione e ridotta richiesta idrica, Livia Bartoli, Stefano Quaglierini e Massimo Bartoli in un evento su vino e finanza a cura di GreeheArt Favilla; Francesco Diliddo blogger de “Il Balcone Fiorito”. Ospiti d’eccezione anche Giulio Veronese, architetto e curatore dei giardini di Villa Pergola di Alassio, e Marco Pardini, etnobotanico dalle mille sfaccettature, autentica voce delle tradizioni del territorio della Lucchesia.

SCORRIBANDE BOTANICHE DI SILVANA RAVA A SAN MICHELETTO: ANTEPRIMA PER LA NOTTE BIANCA

Sono 13 le mostre aperte al pubblico negli spazi di Murabilia. Proprio l’esposizione dal suggestivo titolo “Scorribande botaniche” costituirà un assaggio della manifestazione, con un’apertura speciale in occasione della Notte Bianca di Lucca, di sabato 31 agosto (orario dalle 15 alle 24), ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa – Sala dell’Affresco), con ingresso libero.

La mostra espone i magnifici acquerelli botanici dell'artista Silvana Rava che si distinguono per il tratto leggero ed elegante, vero filo conduttore di ‘Scorribande Botaniche'. Una vita, quella dell’artista, dedicata alla pittura botanica, dapprima come pittrice di tessuti in seta quindi completamente alla rappresentazione su carta o pergamena. Silvana presenta oltre 30 opere fra cui alcune, già premiate a Murabilia nel 2009, che le hanno valso la medaglia d'oro al concorso annuale della Royal Horticultural Society di Londra. Le sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche di tutto il mondo.

L’esposizione resterà aperta tutti i giorni con orario pomeridiano 15-19 e durante Murabilia dalle 10 alle 19. I visitatori della mostra potranno anche ritirare uno speciale coupon-sconto sul biglietto di ingresso di Murabilia.

YOUNG GARDENING COLTIVIAMO LE NUOVE GENERAZIONI

Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening, e biglietto ridotto sino a 18 anni non compiuti e over 65 anni.

L’attenzione riservata alle nuove generazioni si esprime con uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini per avvicinarli alla tutela e al rispetto della natura. Tantissime attività laboratoriali, creative e giocose, realizzate in collaborazione con le realtà del territorio. Il tema “Up - Uno sguardo verso il cielo” viene declinato anche per i piccoli giardinieri grazie al laboratorio creativo che insegna a catturare la bellezza del sole fra gli alberi con gli acquerelli, a cura di Astrid Zona Virtuale, e al laboratorio sulla creazione del proprio albero genealogico grazie a Food Family Hub. Tutti con il naso all’insù perché qualcuno si libra sulle cime degli alberi di Murabilia: sono Peter Pan e Campanellino! I pomeriggi di Murabilia si trascorrono con i personaggi esperti di volo e di avventure del famoso romanzo inglese.

Speciali attività creative e laboratori con un assaggio di autunno saranno poi preparati dalle sapienti mani degli operatori di A.DI.PA. che aiuteranno a realizzare “Bombe di semi” e a fare veri e propri hotel per gli insetti, utili in giardino. Michele Ratti svelerà invece i segreti delle creature più piccole e utili in giardino, dai ragni agli insetti. Infine, come gli anni scorsi i grandi co-protagonisti di Murabillia saranno gli amici a quattro e più zampe. Sotto la bandiera del progetto europeo In-Habit, gli appuntamenti con City Pets, il gioco di carte che educa al giusto rapporto con i propri amici animali.

LE ALTRE MOSTRE

Oltre alla mostra dedicata alla dalia, atteso da tutti, come ormai da tradizione, è il giardino artistico allestito da Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park. Ispirato al tema “Up – uno sguardo verso il cielo”, rappresenterà un invito a prendersi tempo per esplorare il verde anche in direzioni e con occhi diversi da quanto in genere accade.

Al tema è dedicata la mostra di “piante dell’aria” le tillandsie, curata da Claudio Camarda di “Le Figlie del Vento” e l’installazione “Canopia”, realizzata da Simone Petrucci di Evoplant, nell’Orto Botanico, per condurre il visitatore nel mondo irraggiungibile della volta verde delle foreste. Un mondo fuori della portata degli occhi, ricostruito su isole galleggianti e rami sospesi, coperti di muschi, piante epifite, liane e fogliame.

Si aggiungono una mostra di piante epifite, araceae e orchidee, allo stand di Celandroni Orchidee; una splendida collezione di boehmerie sarà invece esposta allo stand La Plantula Bio. La fiera ospita anche una serie di anteprima di Fabolous Plant Breeders: il marchio FPB, Formidable Plant Breeders, cui fanno capo una serie di produttori, espone a Murabilia una serie di nuove piante. Torna nei sotterranei delle Mura la mostra pomologica a cura di Equa, che fa capo all'agronomo Mauro Carboni e che presenta anche quest’anno un ricco assortimento di frutti di varietà antiche, in parte dimenticate e recuperate. Quest'anno come "novità riemerse dal passato" saranno presentate due varietà di pere.

Le orchidee in tutto il loro splendore sono protagoniste anche della mostra “Un mondo di orchidee“, organizzata da A.I.O. Associazione Italiana di Orchidologia nella Serre nuove dell’Orto Botanico. Il primo appuntamento autunnale del calendario nazionale dedicato ai collezionisti di queste piante. Saranno esposti in mostra esemplari, sia specie botaniche che ibridi naturali ed artificiali, provenienti dalle collezioni dei soci AIO, membro dell’EOC European Orchid Council, di altre associazioni italiane e dei vivaisti presenti a Murabilia.

Con il Genio Verde e la Mostra Piante Segnalate dagli espositori, Murabilia ha da sempre fra i suoi obiettivi quello di incoraggiare e promuovere i vivai che operano una ricerca di nuove piante per ampliare l’offerta e venire incontro al desiderio degli appassionati di conoscere proposte inedite e accattivanti. Varietà frutto di incroci programmati, di semine, della scoperta e della conservazione di una mutazione per verificarne stabilità ed interesse. Una produzione che non ha le caratteristiche di una riproduzione massiva, ma di un’attenzione al proprio lavoro che parte dalla passione: questo è “Il Genio Verde – La Creatività del Vivaismo Italiano”, progetto nato due anni fa a Murabilia che condividiamo grazie anche al supporto della rivista Gardenia, media partner dell’evento.

L’ORTO BOTANICO – Compreso nel costo del biglietto c’è anche l’ingresso all’Orto Botanico di Lucca che si può visitare liberamente oppure prenotandosi per una visita guidata allo stand Adipa. L’Orto è uno dei giardini botanici più antichi d’Italia e conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali.

SERVIZI ESCLUSIVI – Tante le novità che si confermano in questa edizione che renderanno Murabilia ancora più bella da vivere a partire dal “Piantastop!” l'autostop delle piante: un servizio per i visitatori che acquistano numerose piante o piante voluminose che ha avuto grande gradimento. Gli acquisti verranno infatti trasportati dagli ingressi della manifestazione fino a un parcheggio comodamente raggiungibile con la propria auto, in collaborazione con Eco-City Transport. Al via anche “Garden Solution”: un vero servizio di consulenza gratuita per tutti coloro che vorranno sottoporre domande sul verde, sia legate alle piante acquistate in manifestazione, sia per quelle che già curano in giardino o in balcone (a cura di Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo).



IMPORTANTI COLLABORAZIONI ANCHE FUORI CITTÀ

SI amplia la rete di collaborazioni con le istituzioni e le grandi realtà verdi anche a livello nazionale. Novità di quest’anno la collaborazione realizzata con i giardini di Villa Pergola a Alassio, con la possibilità di accedervi dietro presentazione del biglietto di Murabilia, ottenendo un ingresso ridotto (e viceversa si entra con ingresso ridotto a Murabilia se si presenta il biglietto di Villa Pergola). I giardini di Villa della Pergola saranno inoltre protagonisti di un incontro con il curatore e architetto Giulio Veronese (sabato 7, ore 16).

Si conferma la collaborazione con Villa Reale di Marlia: con la possibilità di entrare ai giardini e ai musei con biglietto ridotto, presentando il biglietto di Murabilia e viceversa (si ha lo sconto per l’accesso a Murabilia presentando il biglietto d’ingresso della Villa Reale).

Si consolida inoltre anche la collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lucca: il 6 settembre, nell'auditorium di San Micheletto, dalle ore 16, si tiene il seminario su “Alberi, architettura e paesaggio” che rilascia 3 CFP.

UN GRAZIE AI PARTNER – Tante le aziende di grande importanza che, al pari dei tanti espositori di grande levatura hanno creduto fermamente nel nuovo corso impartito in questi anni alla manifestazione da Lucca Crea e che vogliamo qui ricordare: dallo sponsor tecnico

Ivano Gardening per la fornitura di arredi: le due sale incontri e alcuni spazi relax; agli sponsor: Mollo Noleggio; Vorwerk-Il Folletto; Acqua Fontenova e Fonte Azzurrina.

Fonte: Ufficio stampa