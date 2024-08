A Colle Val d'Elsa oltre 200 ciclisti da tutto il mondo per la Francigena Bike Adventure: le tappe

Oltre duecento ciclisti provenienti dall’Italia, da molte nazioni europee e dagli Stati Uniti, attraverseranno la città di Colle di Val d’Elsa lungo il percorso della Via Francigena. L’occasione l’edizione 2024 della Francigena Bike Adventure in programma tra il 7 e l’8 settembre. Un evento che punta alla valorizzazione degli itinerari in bici lungo i grandi Cammini storici della Toscana che prende il nome di "La Via Francigena e l'Antica Via del Sale". Un appuntamento che risponde a un'idea di viaggio che in Toscana coniuga arte, natura, bellezza, cultura e spiritualità. Il percorso attraverserà numerosi Comuni: Lucca, Altopascio, Fucecchio, San Miniato, San Gimignano, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Siena, Radicondoli, Pomarance, Volterra, Peccioli, Calci.

“Promuovere e valorizzare la Via Francigena è di fondamentale importanza non solo come percorso storico e spirituale, ma anche come straordinario strumento di sviluppo culturale e turistico – sottolinea Carlotta Lettieri, assessore al turismo del Comune di Colle di Val d’Elsa. - La sinergia tra sport e cultura, come dimostra l’iniziativa di apertura gratuita del nostro museo per i partecipanti alla manifestazione, è fondamentale per arricchire l’esperienza dei visitatori e per far conoscere le eccellenze del nostro territorio. La possibilità di esplorare il nostro territorio attraverso il ciclismo, con un focus speciale sulle vie storiche come la Francigena, rafforza il legame tra i viaggiatori e la nostra comunità, offrendo al contempo un viaggio che è non solo fisico, ma anche spirituale e culturale”.

Per agevolare e rendere più gradevole il passaggio dei partecipanti dal Comune di Colle di Val d'Elsa nelle giornate del 7 e 8 settembre, l'Amministrazione comunale ha deciso in accordo con gli organizzatori dell'evento e dopo una consultazione con i gestori del Museo del Cristallo, di inserire un ticket all'interno del pacco gara, dove si concede a chiunque abbia voglia di fare una sosta di poter usufruire di un ingresso omaggio al Museo del Cristallo.

“Il passaggio dei ciclisti per Colle di Val d’Elsa rappresenta un’ottima occasione per mettere in luce le bellezze paesaggistiche e promuovere le ricchezze culturali della nostra città” aggiunge ancora Lettieri. E per rendere ancora più memorabile il passaggio dei ciclisti a Colle di Val d’Elsa, è stato predisposto un “photo booth” all’esterno del Museo, per scattare foto ricordo con l’invito a tutti i partecipanti ad immortalare questo momento e a condividere le loro esperienze sui social media, taggando i profili ufficiali del Comune di Colle di Val d’Elsa. “Così facendo, vogliamo creare un legame ancora più forte tra i viaggiatori e la nostra comunità, promuovendo la bellezza e la cultura del nostro territorio anche attraverso le nuove tecnologie” conclude l’assessore.