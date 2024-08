Il PD Toscana aderisce al Toscana Pride di Lucca

"Anche quest'anno aderiamo con orgoglio al Toscana Pride. In un periodo storico in cui i diritti civili vengono costantemente messi in discussione, dalla destra al Governo e in vari Stati del mondo, la nostra adesione vuole essere un segnale chiaro e forte: come PD Toscana siamo al fianco di chi lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza e sosteniamo tutte quelle iniziative che mirano a costruire una società più giusta e inclusiva. Noi ci siamo, per la libertà di amare e di essere, per un Paese libero da discriminazioni e violenza basata su sesso, genere, orientamento sessuale e disabilità, per famiglie che si fondano sull'amore, indipendentemente dal genere dei genitori. Come PD Toscana continueremo a batterci per una società più giusta e una società in cui tutte le persone sono uguali, con gli stessi diritti e le stesse opportunità", ha commentato il segretario del PD Toscana Emiliano Fossi.

"Milioni di persone sfilano nel mondo per i diritti, per l'amore, per la libertà di essere... e anche per la pace. Tante e gremite le piazze arcobaleno. Pure la Toscana, la terra innamorata e dei diritti, lo farà ancora una volta: il 7 Settembre a Lucca. In tanti a fare rumore, a sostenere e rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza delle donne e degli uomini, comunque la pensino, comunque e chiunque siano e amino. Sarà una festa di colori e di impegno civile. Come in tutte le feste, ci sarà chi canta, chi balla e tutti avranno negli occhi e nel cuore il volto delle decine di persone vittime per la loro sessualità inaccettata e per la loro identità di genere discriminata, persone che invece devono essere libere e rispettate. Mi auguro che tanti sindaci diano patrocinio al Toscana Pride e partecipino con le loro belle fasce tricolori a colorare, ancor più, questa bella manifestazione", ha aggiunto Enzo Brogi, responsabile diritti del PD Toscana.

Fonte: PD Toscana