Morì due anni fa nell'incidente sulla Sr429, la Procura sequestra tratto di strada

A seguito dell'incidente del 28 giugno 2022 in cui morì il giovane empolese Lorenzo De Luca, il Sostituto Procuratore della Repubblica ha emesso un Decreto di Sequestro Preventivo per la corsia di marcia adiacente al ponte in via Ciurini, Castelfiorentino.

È stato quindi istituito un senso unico alternato regolato da semaforo mobile e una limitazione della velocità a 30 km/h sulla SR429, dal km 58+900 al km 59+100, in località Petrazzi.

Queste modifiche saranno in vigore dal 30 agosto al 30 settembre 2024, con possibilità di proroga fino al dissequestro.