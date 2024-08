Pd Toscana: oltre 10mila firme per il referendum sull'autonomia differenziata

"Oltre 10mila firme per il referendum contro l'autonomia differenziata e quasi 10mila a sostegno della legge di iniziativa popolare sul salario minimo: un risultato raggiunto in questa Estate militante che ci rende estremamente entusiasti. Un risultato che si somma al grandissimo lavoro di squadra che è stato fatto in tutta Italia e che ci ha visti collaborare con tantissime altre organizzazioni e associazioni", hanno commentato il portavoce del PD Toscana Diego Blasi e il responsabile organizzazione Luca Sani.

"Queste sono battaglie per il Paese più giusto ed equo che sogniamo. L'autonomia differenziata rischia di dividere l'Italia e aumentare le diseguaglianze non solo tra nord e sud del Paese ma anche tra grandi citta e aree interne. Garantire un salario minimo di 9 euro l'ora, poi, è essenziale per tutelare quasi 3 milioni di lavoratori e lavoratrici, 100mila dei quei in Toscana, che oggi vivono sotto questa soglia. È una questione di dignità e giustizia sociale che non può più essere ignorata", hanno concluso.

Fonte: Partito Democratico Toscana - Ufficio Stampa