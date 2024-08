Casse d'espansione nell'Orme, Carriero (FdI): "Soddisfatti per la realizzazione"

Cosimo Carriero, presidente di Gioventù Nazionale Empoli e capogruppo in comune del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia composto anche da Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, esprime soddisfazione per l'annunciato finanziamento del progetto di realizzazione delle casse d'espansione del torrente Orme attese dal 2011.

"Attualmente", dice Carriero, "il progetto delle casse di espansione del torrente Orme a Empoli sta procedendo con un finanziamento significativo. Recentemente, sono stati stanziati quasi 6 milioni di euro per la realizzazione di queste opere, mentre il primo stralcio del progetto, finanziato con 2,2 milioni di euro del PNRR, è già stato affidato per la progettazione e la direzione dei lavori".

"Il progetto, che prevede la costruzione di un nuovo ponte in via delle Coltelline a Martignana e delle casse di espansione tra Martignana e Tartagliana, al confine con il comune di Montespertoli, per Carriero doveva essere realizzato da tempo per garantire la sicurezza idrogeologica dell’area, specialmente in caso di forti piogge, poiché permettono il deflusso sicuro delle acque verso le zone abitate. Comunque", conclude Carriero, come Fratelli d'Italia Empoli valutiamo positivamente la nuova spinta realizzativa, la cui progettualità va incontro alle esigenze idrogeologiche del territorio, ma, soprattutto e finalmente, è pensata per tutelare i cittadini e le loro proprietà dal rischio di esondazioni".

