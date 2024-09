3 itinerari per gli appassionati di moto in Toscana, perfetti per l’estate

La motocicletta è un mezzo perfetto per andare alla scoperta di itinerari diversi durante le vacanze estive, senza il bisogno di spostarsi fuori dai confini della propria regione: la Toscana è una terra capace di riservare sorprese inaspettate in ogni stagione.

Certo, prima di partire si rivela essenziale predisporre gli opportuni controlli per quanto riguarda le parti meccaniche, dotarsi di capi ad hoc ed essere sicuri di avere una polizza moto in grado di tutelare da qualsiasi imprevisto. Una volta effettuati questi semplici ma indispensabili accorgimenti non resta che andare all’avventura. Dove? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Lungo le strade della Maremma, tra Bolgheri e Suvereto

Una delle regioni più belle della Toscana è, non ci sono dubbi al riguardo, la Maremma. Selvaggia e autentica si caratterizza per i diversi prodotti enogastronomici di pregio, da assaporare anche in occasione di una vacanza sulle due ruote.

Si caratterizza per le sue colline Metallifere, il sistema più importante della Toscana con vette capaci di superare i mille metri; si snodano lungo quattro province: Pisa, Livorno, Siena e Grosseto.

Tra le tappe da inserire assolutamente quando si programma un itinerario in questa zona c’è indubbiamente Bolgheri: grazioso borgo del livornese, famoso per i suoi vini, la produzione di olio extravergine d’oliva e l’iconico viale costellato da cipressi.

Non meno interessante la Riserva Naturale di Caselli, nota per l’attività geotermica. Superata la Val di Cecina si incontreranno diversi paesi interessanti, su tutti Montingegnoli, Scalvaia e quel piccolo gioiellino che è Tatti, solo per citarne alcuni.

Proseguendo per Massa Marittima non resta che fermarsi a Suvereto e Castagneto Carducci, che deve il suo nome proprio per il legame storico che lo lega a uno dei poeti più illustri del Novecento: Giosuè Carducci.

Garfagnana: nel cuore delle Alpi Apuane

Il secondo itinerario che vi proponiamo a fare in sella a una due ruote vede al centro la Garfagnana, un tratto della Toscana che interessa le provincie di Pistoia e Lucca, confinando con quelle di Modena e Reggio Emilia.

Il punto di partenza è la città di Lucca, dove potrete approfittarne per visitare, fino al 29 settembre 2024, la mostra dedicata ad Antonio Canova che ha come curatore Vittorio Sgarbi.

Altre tappe da inserire assolutamente nell’itinerario sono Camaiore e Pietrasanta, per poi andare alla volta delle strade delle Alpi Apuane, con paesaggi che nulla hanno da invidiare a quelli delle montagne del Nord Italia.

Val d’Orcia, dolce tesoro paesaggistico della Toscana

Uno dei paesaggi più dolci, poetici e amabili della Toscana? La Val d’Orcia, una terra in cui il tempo pare essersi fermato a un’epoca ben precisa: quella dei Medici.

Il nome della valle è lo stesso del fiume che dolcemente scorre al suo interno; parte dalle pendici del Monte Cetona e confluisce nell’Ombrone.

La Val d’Orcia è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e tra i suoi borghi più interessanti segnaliamo Radicofani, Abbadia San Salvatore, i centri termali di Bagni San Filippo e Bagno Vignoni. Preparatevi a una vacanza ricca di storia, natura e benessere!