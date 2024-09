Università, ISIA Firenze lancia il nuovo dottorato di ricerca in "Cognitive Design"

Indagare e definire le mutazioni in atto nelle tecnologie produttive, con un approccio multi e transdisciplinare, profilando gli scenari futuri del lavoro sia nelle grandi fabbriche che nelle piccole botteghe artigiane. È quanto si propone di fare il Dottorato in Cognitive Design attivato da ISIA Firenze, in collaborazione con ISIA Roma e Faenza, con un programma all'avanguardia che risponde alle sfide della digitalizzazione e dell'automazione nel settore manifatturiero.

"Con questo nuovo Dottorato, ISIA Firenze si pone all'avanguardia nella formazione di designer capaci di governare le sfide della quarta rivoluzione industriale - dichiara Francesco Fumelli, Direttore di ISIA Firenze -. Il Cognitive Design sarà fondamentale per guidare l'innovazione nei processi produttivi, garantendo un'interazione uomo-macchina efficace e naturale".

Il programma di dottorato, della durata di 3 anni, mira a formare esperti nell'integrazione di design, tecnologia e scienze cognitive, con l'obiettivo di sviluppare competenze avanzate per progettare soluzioni innovative che coniughino le esigenze umane con l'evoluzione tecnologica. La ricerca si concentrerà infatti su temi quali l'interazione uomo-macchina, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e virtuale, il design di prodotti e servizi.

Il bando è aperto fino al 9 Settembre e maggiori informazioni per l'ammissione sono disponibili sul sito web di ISIA Design Firenze all'indirizzo isiadesign.fi.it.

L’ISIA di Firenze, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è un istituto pubblico di livello universitario inserito nel comparto AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). ISIA si occupa di design nel senso più ampio del termine, e propone un’offerta formativa di primo e secondo livello (triennio di base e biennio di specializzazione) in Design del prodotto e della comunicazione. L’Istituto, fondato nel 1975 è un istituto di eccellenza nel campo del design, riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio innovativo all'insegnamento e alla ricerca. Con un'attenzione focalizzata sullo sviluppo sostenibile e sulla tecnologia, ISIA Firenze prepara i suoi studenti e studentesse a diventare i progettisti di domani, dotati di abilità e sensibilità necessarie per affrontare le sfide del nostro mondo in continua evoluzione.