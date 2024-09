Villa Campanile celebra i 55 anni dell'Associazione Frates

Ieri, la comunità di Villa Campanile ha celebrato con orgoglio il 55° anniversario dell'Associazione Fratres, da sempre punto di riferimento per il volontariato e la solidarietà nel nostro territorio. La giornata è stata caratterizzata da una serie di eventi significativi che hanno coinvolto numerosi cittadini, le istituzioni locali e le associazioni del territorio.

La cerimonia è iniziata in chiesa, dove si è tenuto un momento di preghiera e riflessione per ricordare l'impegno costante dell'associazione Fratres a favore della donazione del sangue e del sostegno ai più bisognosi. Un momento che ha permesso alla comunità di unirsi spiritualmente e riflettere sull'importanza del volontariato.

Successivamente è stata deposta una corona in piazza Pertini per onorare i donatori che non sono più tra noi. Questo gesto solenne è stato un richiamo alla memoria e per l’identità dell’associazione.

La giornata si è conclusa in piazza Pertini con un evento dall'alto valore simbolico: l'inaugurazione di una panchina rossa, donata dall'Associazione Fratres per celebrare i 55 anni di attività. La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, rappresenta un impegno concreto della comunità di Villa Campanile verso la sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale. Durante l'inaugurazione, il sindaco ha ringraziato l'associazione Fratres per il loro impegno costante nel servizio alla comunità e ha sottolineato l'importanza di continuare a promuovere una cultura del rispetto, della parità e dell'amore.

“Questa panchina è un simbolo di speranza e un invito ad agire contro la violenza di genere. Ringrazio l'associazione Fratres per questo dono e per i 55 anni di impegno generoso verso la nostra comunità,” dichiara il Sindaco Fabio Mini.

E’ intervenuto anche il presidente dei Fratres Massimo Morelli “Parlando ci è venuta in mente questa azione. Spesso infatti facciamo feste o eventi, ma poi non rimane mai un segno. Questa volta all’interno dell’associazione ci siamo interrogati e abbiamo deciso di lasciare questo gesto per le generazioni future, visto quello che oggi purtroppo spesso leggiamo nei fatti di cronaca. Ecco volevamo dare un segnale che avesse un significato positivo e così è nata l’idea della panchina rossa. Ringrazio l’amministrazione comunale per la presenza numerosa di sindaco e assessori, infatti era presente quasi tutta la giunta”.

L'associazione Fratres di Villa Campanile, in 55 anni di attività, ha rappresentato un esempio di solidarietà e di impegno civico. Gli eventi di ieri sono stati un'occasione per ricordare il valore del volontariato e dell'unione comunitaria, affinché ogni giorno sia un passo avanti verso un futuro di pace, giustizia e inclusione.

Fonte: Ufficio Stampa