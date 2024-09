Cittadini stranieri ai fornelli, a Lajatico torna il menù dal mondo di "Ljke Eat"

Sabato 7 settembre, dalle 20, il piccolo borgo di Lajatico famoso per essere il paese dove è nato Andrea Bocelli e per il Teatro del Silenzio, a lui collegato, sveste i panni di "paese della musica e dell’arte" e, per l’ora di cena, indossa quelli di uno chef multicolore, come le bandiere di tutto il mondo.

Torna "Ljke Eat" l’evento, giunto alla quarta edizione, di street food internazionale che celebra la diversità culturale attraverso i sapori autentici di 13 Paesi, il tutto con le opere artistiche di Arti Insolite a fare da scenario.

Ma chi cucina? I cittadini stranieri che vivono, perfettamente integrati, a Lajatico! Saranno loro a mettersi ai fornelli, portando in tavola le ricette della loro terra d'origine. E di dove sono questi cittadini? Facile: Danimarca, Marocco, Georgia, Argentina, Brasile, Belgio, Polonia, Romania, Santo Domingo, Inghilterra, Ungheria e Ucraina.

Il cibo è cultura. Infatti ogni piatto racconta una storia, un viaggio, una cultura che si fonde con quella locale.

Info Utili

Parcheggi: Disponibili in via Papa Giovanni XXIII, via Giosuè Carducci e presso gli impianti sportivi.

Servizio Bus navetta da La Sterza, Piazza dell’Artigianato, fino al centro di Lajatico, Piazza Madre Teresa di Calcutta con orario: 20.00-21.30 e 23.30-1.30.

Per pagare: I visitatori potranno convertire Euro in token nei punti cassa dislocati lungo il percorso in Via Gotti, in Piazza V. Veneto, nel Vicolo delle Streghe o in Via Cesare Battisti.

Prezzo medio a piatto: 4 euro.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e reso possibile grazie al supporto del Comune di Lajatico, della Banca Popolare di Lajatico e di numerosi sponsor locali.

Fonte: Ufficio stampa