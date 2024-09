Licenziamenti in grande conceria a Santa Croce sull'Arno, la Cgil: "Preoccupati, 90% aziende sono in difficoltà"

Si fa sentire la crisi del settore moda nel Cuoio. La Fulctem Cgil Pisa ha reso noto della possibilità di 14 i licenziamenti in una conceria di Santa Croce sull'Arno. Si tratterebbe di un'azienda importante del settore, con oltre 40 dipendenti.

FIlctem CGIl Pisa che in una nota chiede "risposte straordinarie" per affrontare la crisi del settore moda: "Noi speriamo sempre di sbagliarsi, ma è evidente che se così non fosse, vuol dire ci stiamo trovando difronte ad una crisi del settore moda che necessita di risposte straordinarie nell'immediato sugli ammortizzatori sociali ed in prospettiva di una strategia industriale che tuteli davvero il Made in italy, e non solo sia contenuta nel nome del Ministero delle Imprese voluto da questo governo! Noi faremo fin da subito la nostra parte come sindacato, provando a tutelare i diritti dei lavoratori, speriamo di trovare sostegno nelle istituzioni locali e nazionali al di là del colore politico, perché a noi interessa trovare soluzioni che difendiano posti di lavoro ed aziende che sono il motore economico e sociale dei nostri territori e della nostra nazione"

"Su circa 550 aziende oltre il 90% ha chiesto la Cassa intagrazione. Dopo le crisi di piccole realtà - spiegano dal sindacato - , questa è la prima grossa azienda strutturata nel distretto, una conceria che ci dice che con questo personale non riesce ad andare avanti. È un caso isolato? Abbiamo la preoccupazione che invece il primo anello stia saltando. Speriamo di sbagliarci"