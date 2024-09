Lottizzazione abusiva materiale: sequestrato cantiere Esselunga a Siena

Il cantiere di un complesso immobiliare a Siena, di proprietà di Esselunga, è stato sequestrato con l'accusa di lottizzazione abusiva materiale. Cinque persone sono indagate. L'intervento, in costruzione sulla strada Massetana Romana, avrebbe ospitato un centro commerciale e due sale cinematografiche. L'inchiesta, avviata in seguito a numerosi esposti, ha portato a indagare diverse persone per vari reati connessi al progetto edilizio. Il giudice ha ritenuto sufficienti le prove per il sequestro e l'accusa nei confronti dei cinque indagati.