Lucca premia gli emigrati che si sono distinti fuori dall'Italia

Lucchesi che si sono distinti all’estero: l’appuntamento con la premiazione delle 14 personalità scelte quest’anno tra coloro che hanno portato alto il nome di Lucca nel mondo è in programma per venerdì 13 settembre alle 16,30 nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Si rinnova il tradizionale riconoscimento per i conterranei e i loro discendenti che vivono all’estero, che continuano a mantenere vivo il legame con la terra d'origine. Assegnato da più di 50 anni, è nato grazie all’iniziativa della Camera di commercio e dell'Associazione Lucchesi nel Mondo per valorizzare l’esempio e l’insegnamento dei Lucchesi che si sono distinti all’estero nell’ambito di un ampio processo migratorio che ha interessato diverse fasi del Novecento. La prima cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti risale infatti al 1971.

Ancora oggi i Lucchesi emigrano all’estero con modalità e obiettivi diversi, ma questo premio vuole sottolineare e riconoscere la vicinanza della città natale a quei conterranei che, operando nel campo dell'imprenditoria e del lavoro, delle professioni, della cultura e del volontariato, hanno contribuito alla crescita economica e sociale dei Paesi di accoglienza, tenendo alto il nome di Lucca e della sua provincia.

"È fondamentale riconoscere e celebrare il valore di chi, pur lontano dalla propria terra, continua a portare alto il nome di Lucca e della Toscana nel mondo" afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "Quest'anno, con l'allargamento del premio agli emigrati delle province di Pisa e Massa-Carrara, ribadiamo il nostro impegno a valorizzare le eccellenze di tutto il territorio di nostra competenza, rafforzando i legami tra le diverse comunità. Affermazioni come quelle dei nostri premiati, specialmente nel campo imprenditoriale, dimostrano che il coraggio e l'intraprendenza non conoscono confini. Questo ampliamento dimostra che l'identità culturale non solo sopravvive, ma prospera anche a migliaia di chilometri di distanza, grazie all'impegno e al talento dei nostri concittadini all'estero."

“Questa cinquantunesima edizione del Premio – sono le parole di Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo – ribadisce il nostro impegno a valorizzare e testimoniare le esperienze di vita e i risultati che i nostri conterranei all’estero hanno saputo raggiungere, e a ringraziarli per averlo fatto anche in nome di Lucca. L’associazione è nata anche e soprattutto per mantenere i legami tra la comunità locale ed i lucchesi che risiedono oltre i confini della provincia ed anche per questo, questo anno speciale dedicato al Turismo delle Radici, l’associazione si è impegnata a ricordare il made in Lucca che ha segnato la storia anche economica della nostra tradizione locale, donando a tutti coloro che verranno in visita in Lucchesia ed alla sede la statuina del ‘Figurinaio’, realizzata per l’occasione dalla Ditta EuroMarchi di Bagni di Lucca”.

“Tra i molti meritevoli premiati, particolarmente mi emoziona il conferimento della medaglia alla memoria a Mario Rossi, un grande amico, un uomo colto e squisito, che tanto

ha dato all’associazionismo di emigrazione in Argentina ed in Sud America. Avrei voluto poterglielo offrire in vita, ma i regolamenti allora in essere non lo consentivano: questo è un tardivo riconoscimento, ma offerto con tutto il cuore”.

Le attività dell’associazione Lucchesi nel Mondo sono sostenute dal Ministero della Cultura, dal Comune di Lucca - ViviLucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Camera di Commercio TNO e dai Comuni che sono soci dell’Associazione tra cui Pescaglia, dove ha sede il Museo Pucciniano di Celle e dal Comitato per le Celebrazioni Pucciniane.

Quest’anno sono 14 i premiati dei quali uno (postumo) ad un pisano.

"Lucchesi che si sono distinti all'estero", elenco premiati

· Chiara Baccelli

· Jonathan Brandani

· Famiglia Borghesi (Nello e Bruna Borghesi)

· Corrado Coltelli

· Evelyn Maria Giannoni

· Renato Giovannoni

· Ada Giusti

· Roberto Lottini

· Antonio Padovani

· Elena Quilici

· Francesco Rocca

· Jorge Londono Riani

· Piero Lucio Sarti

Premio speciale riservato agli emigrati residenti all’estero, originari delle province di Pisa e Massa-Carrara (alla memoria), per il particolare pregio dell’attività svolta

· Mario Rossi (Pisa) alla memoria