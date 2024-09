In Italia 577 morti sul lavoro nel 2023, la Toscana è nella 'zona gialla' con 26 morti

Nel periodo tra gennaio e fine luglio 2024, in Italia sono state registrate 577 morti sul lavoro, con un aumento del 3,2% rispetto al 2023. Tra queste, 440 decessi sono avvenuti sul luogo di lavoro e 137 durante il tragitto casa-lavoro. La Toscana si colloca nella zona gialla per incidenza infortunistica, con un totale di 26 morti sul lavoro, insieme a regioni come Lombardia, Piemonte e Basilicata. Il settore delle costruzioni è il più colpito, con 79 vittime a livello nazionale. Le denunce di infortunio sono in aumento, evidenziando un problema persistente nella sicurezza sul lavoro.

Se si guarda al dato per Provincia, Firenze registra 13 morti, Lucca 4, Pisa e Siena 3, Grosseto 2, Massa Carrara 1, mentre Arezzo, Pistoia, Prato e Livorno non registrano infortuni mortali.

Questi i dati riportati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre: “Essendo consapevoli che i numeri assoluti possono portare a conclusioni non corrette, cerchiamo di mettere ancor più a fuoco il fenomeno per mezzo dell’incidenza infortunistica, un indicatore che consente di identificare e mappare le regioni dove è maggiore il rischio di infortunio per i lavoratori”, così il presidente Mauro Rossato.

CONSULTA QUI I DATI NEL DETTAGLIO REALIZZAI DA VEGA