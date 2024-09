Il maltempo non ferma 'Santa Croce in Piazza', anche gli eventi di Instrada confermati

Oggi giovedì 5 settembre parte la quattro giorni tutta santacrocese “Santa Croce in Piazza”, e “E-State a Staffoli” che avrà luogo domenica nella frazione. Nel programma era previsto per la giornata di oggi anche la partenza di “In Strada” festival di spettacoli collaterale alla manifestazione principale. A causa della condizioni meteo incerte gli eventi di “In Strada” sono stati rinviati alla giornata di venerdì e sabato. In Strada è una serie di spettacoli curati da Terzo Studio e con il sostegno del comune di Santa Croce sull'Arno. Terzo Studio comunque ha garantito tutti gli spettacoli previsti nel programma di venerdì 6 e ha spostato a sabato 8 alcuni degli eventi in programma per giovedì.

Quindi il nuovo programma di In Strada risulta essere questo. Tutti gli eventi cominciano dopo le19,30, in piazza Garibaldi, corso Matteotti e via Turi

venerdì 6 settembre in corso Mazzini avremo “La Bottega di Geppetto” il laboratorio di falegnameria che mette d’accordo genitori e bambini tutti pronti a costruire il proprio cavallino e portarselo a casa. Colonna sonora della serata saranno gli ArchiMossi, la prima orchestra itinerante per archi amplificati. Infine in piazza Garibaldi un incredibile spettacolo di bolle di sapone ‘sognanti’, Thomas Goodman e le sue “Bolle Strabelle”.

Sabato7 settembre lungo corso Mazzini avremo Gioca la piazza, trenta giochi per tutta la famiglia. In forma itinerante l’animazione esilarante e stupefacente “L’uomo ingessato”. Mentre in piazza Garibaldi avremo “Colombe e altre illusioni”, con il Mago Robert, un sorprendente spettacolo di magia che sostituisce “Visioni d’Incanto”, non disponibile per il cambio di data.

Domenica invece gli eventi, curati dal locale Ccn con Confcommercio si spostano nella frazione di Staffoli con “E-State a Staffoli”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno